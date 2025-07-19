ليدز يضم لاعب وسط نيوكاسل



لندن (أ ف ب)



عزز ليدز يونايتد، العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، صفوفه بضم لاعب الوسط شون لونجستاف من منافسه المحلي نيوكاسل.

ولم يُعطِ ليدز أي تفاصيل مالية، لكن تقارير إعلامية بريطانية أفادت بأن قيمة الصفقة التي تمتد لأربعة أعوام، تبلغ مبدئياً 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار)، وقد تصل إلى 12 مليوناً «16 مليون دولار».

ودخل ابن الـ27 عاماً الموسم الأخير من عقده مع نيوكاسل، فقرر الانتقال إلى إيلاند رود، بعدما اقتصرت مشاركته أساسياً في الدوري الممتاز مع نادي مسقط رأسه على ثماني مباريات فقط الموسم الماضي.

شارك لونجستاف في 171 مباراة في الدوري الممتاز مع نيوكاسل، بعدما تخرج في أكاديميته، لكنه تراجع خلف البرازيليين جولينتون وبرونو جيمارايش، والإيطالي ساندرو تونالي في سباق الحصول على مكان أساسي في التشكيلة.

وبات لونجستاف خامس صفقة يبرمها ليدز هذا الصيف، بعد الألماني لوكاس نميشا، والسلوفيني ياكا بيول، والبلجيكي سيباستيان بورناو، والسويدي جابريال جودموندسون.

ويسعى ليدز إلى استعادة مكانته في الدوري النخبة، بعدما كان من أبرز الأندية في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

وكان ليدز آخر فريق يفوز بالدوري بصيغته القديمة «الدرجة الأولى» عام 1992 قبل انطلاق الدوري الممتاز في الموسم التالي.