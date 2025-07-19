برشلونة يتحرك لخطف «الموهبة الواعدة»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يُعد رايان روبرتو أحد أبرز المواهب الصاعدة في البرازيل، وتراقب العديد من الأندية الأوروبية العملاقة تطوره عن كثب، ولم يخض اللاعب «17 عاماً» مباراته الاحترافية الأولى، لكنه اكتسب سمعة مرموقة بفضل أدائه المتميز في أكاديمية فلامنجو.

وسجّل روبرتو 20 هدفاً، وقدّم 14 تمريرة حاسمة في 33 مباراة مع فلامنجو تحت 17 عاماً في عام 2025، ما عزز مكانته لاعباً موهوباً، وانتقل روبرتو إلى فلامنجو قادماً من أتلتيكو باراناينسي عام 2023، لكن كوريتيبا لا يزال يملك 50% من حقوقه، ويُقال إن فلامنجو لديه خيار شراء 20% أخرى من حقوقه من باراناينسي.

وأفادت صحيفة جلوبو البرازيلية، أن برشلونة وأياكس يُبديان اهتماماً جاداً بالجناح الموهوب، وتشير تقارير إسبانية إلى أن برشلونة تواصل بالفعل مع فلامنجو لمعرفة السعر المطلوب، لكن من هو رايان روبرتو؟

كان انتقال فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو في 2018 صفقة بيع قياسية لفلامنجو، ويعتقد أن روبرتو أفضل موهبة برزت في أكاديمية نادي ريو دي جانيرو منذ النجم البرازيلي.

بينما كان فينيسيوس يُعتبر اللاعب الواعد في كرة القدم البرازيلية لسنوات منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، بدأ رايان يلفت الأنظار في عام 2023، عندما انتقل من أتلتيكو باراناينسي إلى فلامنجو.

وعلى أرض الملعب، يختلف أسلوب رايان تماماً، أسلوبه أشبه بأسلوب نيمار، فهو يراوغ في المساحات الضيقة، وليس بسرعة، مثل فينيسيوس جونيور، إنه بارع في المراوغة، وهي أفضل مهاراته، كما أنه بارع في المواجهات الفردية.

فهل يغادر رايان روبرتو هذا الصيف؟ هذا هو الاستفسار الأهم لدى عشاق «البارسا»، لكن نظراً للطبيعة المعقدة لملكية روبرتو، حيث لا يزال أتلتيكو باراناينسي يملك 50% من حقوقه، فإن سعي برشلونة لضم الجناح قد زاد من تعقيد الأمور، ومع ذلك، يبدو اهتمام عمالقة الدوري الإسباني جاداً، كما تراقب أندية الدوري الإنجليزي إمكانية التعاقد معه.

ويُعد فينيسيوس جونيور مثالاً واضحاً على تعاقد الأندية الإسبانية مبكراً مع المواهب الشابة من أميركا الجنوبية، لكن فلامنجو لا يتعرض لضغوط لبيع روبرتو، ولم يناقش أي قيمة لبيع اللاعب، ولكن بالنظر إلى طريقة إدارة النادي ووضعه المالي الجيد، فلن يرحل روبرتو بأقل من 15 إلى 20 مليون يورو، بحسب «ترانسفير ماركت».