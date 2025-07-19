تحضيرات الشارقة.. تفاهم كبير بين كايو وإيجور



علي معالي (أبوظبي)



انضم ماجد حسن، لاعب وسط الشارقة، إلى المعسكر الحالي في فيينا، استعداداً للموسم الجديد، حيث اضطر ماجد للبقاء في الدولة لارتباطه بـ «دورة خاصة»، وبذلك يكتمل الفريق الذي ينتظر المهاجم الجديد.

ويسعى الصربي ميلوش، المدير الفني للشارقة، لمنح ماجد جرعات تدريبية مكثفة، لعدم وجوده من بداية معسكر النمسا، وقبل الانضمام أيضاً إلى معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة، وأصبح وسط «الملك» يضم عدداً كبيراً من اللاعبين، بعد عودة البرازيلي إيجور كورونادو، وضم الشاب فيتا فيتاي الألباني، فضلاً عن فراس بالعربي، وعادل تعرابت، وخالد باوزير، وجيليرمي بيرو، وعودة ماجد سرور بعد إعارته للوصل في الموسم الماضي، وداركو، إضافة إلى بعض اللاعبين الصاعدين، والموجودين في المعسكر حالياً، ويبحثون لأنفسهم عن مكان في القائمة الأساسية.

ودخل الفريق معسكر النمسا في 12 يوليو، وانخرط في تدريبات يومية صباحاً ومساءً، ويستمر إلى 5 يوليو المقبل، وكان مقرراً أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام بيرندروف، ولكنها أُلغيت لظروف الطقس، وحرصاً على سلامة اللاعبين، ويخوض الفريق مباراته الودية يوم الاثنين أمام كارباتيو أحد فرق الدوري الممتاز في أوكرانيا، وهي فرصة جيدة للمدرب للتعرف على ما تم إنجازه خلال الفترة الحالية، قبل أن يلتقي الغرافة القطري، والشباب السعودي في تجربتين قويتين.

وأظهر إيجور كورونادو وكايو لوكاس تفاهماً كبيراً مع بقية اللاعبين في التدريبات، حيث يبحث «الثنائي الخطير»، ومعهما «الموهوبون الصاعدون» مثل بيرو وفيتا فيتاي وميلوني ولوان بيريرا وكمارا ومارو كاتانيتش، وودافيد بيتروفيتش، عن استعادة «الملك» مكانته الطبيعية في المسابقات المحلية.