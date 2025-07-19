السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تحضيرات الشارقة.. تفاهم كبير بين كايو وإيجور

تحضيرات الشارقة.. تفاهم كبير بين كايو وإيجور
19 يوليو 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«وايز أبروتش» لجودلفين يُعانق «الفوز المُذهل» في «نيوبري»
كايكي أحدث «قائمة الشباب» في «الفرسان»


انضم ماجد حسن، لاعب وسط الشارقة، إلى المعسكر الحالي في فيينا، استعداداً للموسم الجديد، حيث اضطر ماجد للبقاء في الدولة لارتباطه بـ «دورة خاصة»، وبذلك يكتمل الفريق الذي ينتظر المهاجم الجديد.
ويسعى الصربي ميلوش، المدير الفني للشارقة، لمنح ماجد جرعات تدريبية مكثفة، لعدم وجوده من بداية معسكر النمسا، وقبل الانضمام أيضاً إلى معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة، وأصبح وسط «الملك» يضم عدداً كبيراً من اللاعبين، بعد عودة البرازيلي إيجور كورونادو، وضم الشاب فيتا فيتاي الألباني، فضلاً عن فراس بالعربي، وعادل تعرابت، وخالد باوزير، وجيليرمي بيرو، وعودة ماجد سرور بعد إعارته للوصل في الموسم الماضي، وداركو، إضافة إلى بعض اللاعبين الصاعدين، والموجودين في المعسكر حالياً، ويبحثون لأنفسهم عن مكان في القائمة الأساسية.
ودخل الفريق معسكر النمسا في 12 يوليو، وانخرط في تدريبات يومية صباحاً ومساءً، ويستمر إلى 5 يوليو المقبل، وكان مقرراً أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام بيرندروف، ولكنها أُلغيت لظروف الطقس، وحرصاً على سلامة اللاعبين، ويخوض الفريق مباراته الودية يوم الاثنين أمام كارباتيو أحد فرق الدوري الممتاز في أوكرانيا، وهي فرصة جيدة للمدرب للتعرف على ما تم إنجازه خلال الفترة الحالية، قبل أن يلتقي الغرافة القطري، والشباب السعودي في تجربتين قويتين.
وأظهر إيجور كورونادو وكايو لوكاس تفاهماً كبيراً مع بقية اللاعبين في التدريبات، حيث يبحث «الثنائي الخطير»، ومعهما «الموهوبون الصاعدون» مثل بيرو وفيتا فيتاي وميلوني ولوان بيريرا وكمارا ومارو كاتانيتش، وودافيد بيتروفيتش، عن استعادة «الملك» مكانته الطبيعية في المسابقات المحلية.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
النمسا
ماجد حسن
كايو لوكاس
إيجور كورونادو
آخر الأخبار
الزمالك يعاقب أحمد فتوح ويحيله للتحقيق!
الرياضة
الزمالك يعاقب أحمد فتوح ويحيله للتحقيق!
اليوم 14:51
تن هاج غير منزعج من ضربة «الخماسية»!
الرياضة
تن هاج غير منزعج من ضربة «الخماسية»!
اليوم 14:39
سنغافورة تواجه هجوماً الكترونياً
الأخبار العالمية
سنغافورة تواجه هجوماً الكترونياً
اليوم 14:35
«البدلاء الخارقون» في الدوري الإنجليزي!
الرياضة
«البدلاء الخارقون» في الدوري الإنجليزي!
اليوم 14:30
مفقودين جراء انزلاق للتربة في كوريا الجنوبية
الأخبار العالمية
مفقودون جراء انزلاق للتربة في كوريا الجنوبية
اليوم 14:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©