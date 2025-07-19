كايكي أحدث «قائمة الشباب» في «الفرسان»



مراد المصري (أبوظبي)



حسم شباب الأهلي صفقة التعاقد مع البرازيلي كايكي قادماً من ألميريا الإسباني، وكان المدافع الواعد البالغ من العمر 21 عاماً، هدفاً للعديد من الأندية الأخرى خلال هذا الصيف.

ويعتبر كايكي الأحدث في قائمة طويلة من اللاعبين الشباب الذين أصبح منهج «الفرسان» السعي لضمهم إلى صفوفه في السنوات الأخيرة، وأثبتت هذه الطريقة نجاحاً وفاعلية كبيرة، بعدما تحول الفريق إلى «الرقم الصعب» في ملاعبنا، والموجود دائماً في قلب المنافسة على جميع الألقاب الممكنة، والدليل الأبرز الموسم الماضي، عندما حصد أربعة ألقاب «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، و«كأس السوبر»، و«كأس السوبر الإماراتي القطري»، وحل وصيفاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتزخر صفوف شباب الأهلي باللاعبين الشباب، سواءً في السابق، ومنهم إيجور جيسوس الذي تعاقد معه «الفرسان»، لينطلق معهم في مسيرة احترافية تكللت حالياً بالوصول إلى منتخب البرازيل، مروراً بلاعبين كان لهم تأثير على مسيرة الفريق مثل بالا ويوري سيزار، وحالياً رينان دا سيلفا، وهنريكي، وريكيلمي، وداميان، وإيجور جوميز، وسيباستيان جونزاليس وكوان سانتوس، وغيرهم الكثير.

ويستعد كايكي للانضمام إلى معسكر «الفرسان» في النمسا حالياً، والذي شهد فوز الفريق على فريق واتنز النمساوي بهدف أحرزه سيباستيان جونزاليس.