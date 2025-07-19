«وايز أبروتش» لجودلفين يُعانق «الفوز المُذهل» في «نيوبري»



عصام السيد (أبوظبي)



حقق «وايز أبروتش» لجودلفين فوزاً مستحقاً ومذهلاً في نيوبري، حيث كان مُهر تشارلي أبلبي هو المُرشح المُفضل بنسبة 11 إلى 10، مستعيداً بذلك انتصاراته، بعد أن احتل المركز الثاني في مهرجان «رويال أسكوت».

واضطر المهر، البالغ من العمر عامين، ابن «محماس»، إلى الاكتفاء بمركز الوصيف خلف تشارلز داروين، الفائز بسباق نورفولك ستيكس الشهر الماضي، ولكنه تفوق تماماً على منافسه في سباق روز بول ستيكس (قوائم).

ووجد «وايز أبروتش» نفسه في المقدمة، رغم قلة عدد الخيول المشاركة في المراحل الأولى، وانطلق بقوة نحو الصدارة بقيادة ويليام بويك بين منافسيه قبل فيرلونج واحد من نهاية السباق، وانطلق مبتعداً بفارق أربعة أطوال عن منافسيه الرئيسيين في السباق، «روك أون ثاندر»، و«أموريم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وقال المدرب شارلي أبلبي: «قدم (وايز أبروتش) أداءً مرضياً، واستفاد من المنافسة على مسافة الستة فيرلونج، ويتحسن ذهنياً مع كل مشاركة، ونأمل أن يقوده هذا الفوز إلى مشاركة محتملة في جيمكراك ستيكس (فئة2) الشهر المقبل».

وصرح بويك لقناة سكاي سبورتس ريسينج: «كان أداءً رائعاً، ويجب أخذ هذه السباقات في الاعتبار الآن، وأعتقد أن سباقات مثل جيمكراك ستيكس وميدل بارك ستيكس يجب أن تكون ضمن الخيارات القادمة».

وأضاف: «قدم أداءً جيداً في أسكوت، حيث كان في جانب مختلف عن الفائز، وأكثر راحة في الخلف عند مسافة ستة فيرلونج، أعجبني أداؤه، كان أداءً سلساً وجميلاً، وهو حصان يتحسن باستمرار، وبدا أفضل بكثير من منافسيه هناك، وأعتقد أنه يتطور، وهو حصان واسع النطاق وضخم البنية، لطالما كان طبيعياً منذ البداية، لكنه يستمر في التحسن».