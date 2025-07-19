وسام أبو علي والأهلي المصري.. بيان «محذوف» ومستقبل «مجهول»!

القاهرة (أ ف ب)

استمرت تبعات أزمة لاعب كرة القدم الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي المصري، بعدما استبعده الأخير من رحلته إلى تونس، لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد، تزامناً مع اصدار الاتحاد الفلسطيني للعبة بياناً دعم فيه لاعبه قبل أن يحذفه من منصاته الرسمية.

وبذلك، يتواصل المستقبل الغامض للمهاجم الذي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف.

وأعلن الأهلي الأسبوع الماضي في بيان رسمي رفض كل العروض التي تلقاها من أندية خارجية للتعاقد مع أبو علي، مؤكداً استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وفقاً لعقده الذي يمتد حتى يونيو 2029.

وذكر بيان الأهلي أن النادي تلقى عرضين، أولهما من الوصل الإماراتي مقابل 6 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى 20% من صافي إعادة البيع، والآخر من كولومبوس كرو الأميركي وصلت قيمته إلى 5.25 مليون دولار بالإضافة إلى 750 ألف دولار كمكافآت ونسبة 10 % من إعادة البيع.

ورفض الأهلي العرضين مجدداً، معتبراً أن قيمة أبو علي لا تقل عن 9.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار مزايا إضافية.

ولم يتطرق بيان الأهلي لاهتمام نادي الريان القطري بالرغم من بعض الأنباء التي أشارت إلى هذا الأمر.

وذكر الأهلي في بيانه أنه أغلق ملف بيع مهاجمه الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والدنماركية، مؤكداً أن اللاعب على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

ولفت تألق أبو علي في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة، الأنظار، حيث سجل 3 اهداف في مرمى بورتو البرتغالي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4.

وتطورت الأزمة مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد، حيث لم ينتظم أبو علي في الفحوص البدنية التي أجراها الأهلي للاعبيه، قبل أن يغيب عن جلسة العلاج الطبيعي المقررة له بعدما تعرض للإصابة في كأس العالم للأندية.

وأدى ذلك إلى قرار الأهلي باستبعاد اللاعب من السفر إلى تونس الخميس، حيث يخوض الفريق معسكره التدريبي هناك.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي: «أبو علي مازال لاعباً في الأهلي وتعاقده يستمر حتى 2029، لم نوقع عليه عقوبة بسبب رغبته في الرحيل، لكن العقوبة كانت طبقاً للائحة بسبب غيابه عن المران والفحوصات الطبية».

وتطورت الأزمة الجمعة حين أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً قال فيه إنه «يتابع ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له أبوعلي من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي».

ووصف البيان أبو علي بأنه يمثل قيمة فنية ووطنية كبيرة، معتبراً أن ما يثار ضده مرفوض ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية.

وطلب البيان من الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيسه هاني أبوريدة بشكل شخصي التدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما طالب إدارة النادي الأهلي تحمل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء، والدفاع عن لاعبها.

لكن سرعان ما قام الاتحاد الفلسطيني بحذف البيان عن كافة المنصات الرسمية.

وعلق أحمد مجاهد، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، على ذلك في صفحته على فيسبوك بالقول: «الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص باللاعب وسام أبو علي من على صفحته بعد اتصالات وتفهم الوضع، والفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد يؤكد على تقدير النادي الأهلي وجماهيره وجماهير الكرة المصرية بشكل عام ويتمنى إنهاء الموضوع بشكل يرضي الجميع».

وقال مصدر في الاتحاد المصري: «الاتحاد لا يتدخل في شؤون الأندية، وليس لنا وصاية على ما تذكره وسائل الإعلام، اللاعب لم يتقدم بشكوى على النادي والعكس صحيح، اللاعب الفلسطيني يعامل في المسابقات معاملة اللاعب المصري وليس الأجنبي، لذا ليس لنا تدخل في هذا الأمر».

وانضم أبو علي (26 عاماً) للأهلي في يناير 2024 قادماً من سريانسكا السويدي، وتوج مع العملاق المصري بلقب الدوري المحلي مرتين إضافة إلى لقب في كل من دوري أبطال أفريقيا والكأس السوبر المصرية.

وخاض ابو علي الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية مع الأهلي 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفاً مع 10 تمريرات حاسمة في كافة المسابقات.