«البدلاء الخارقون» في الدوري الإنجليزي!



معتز الشامي (أبوظبي)



ربما لا يبدأون المباريات دائماً، لكنهم أنهوا عدداً منها بضجة، في دوري يتميز بالدراما والمنعطفات المتأخرة، اعتاد أفضل «البدلاء الخارقين» في الدوري الإنجليزي الممتاز على قلب المباريات رأساً على عقب، ولا يريد أي لاعب أن ينال لقب «البديل الخارق»، ويفضل معظمهم بدء المباريات.

ولكن سواء كان الأمر يتعلق بإنقاذ نقطة، أو حسم الفوز، أو توجيه ضربة قاضية، أصبح اللاعبون المؤثرون أبطالاً وأسلحة تكتيكية للمدربين على مر السنين، ولكن من هم أكثر «البدلاء الخارقين» شهرة في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

ويتصدر جيرمين ديفو قائمة البدلاء الخارقين، وفي 149 مباراة خاضها بديلاً في الدوري الإنجليزي، سجل اللاعب الإنجليزي 24 هدفاً، ويحتل الفرنسي أوليفييه جيرو المركز الثاني، مسجلاً 21 هدفاً من 103 مباريات شارك فيها بديلاً، وفي المركز الثالث، يأتي المكسيكي خافيير هيرنانديز، المعروف باسم تشيتشاريتو، والذي اشتهر بكونه بديلاً خارقاً في مانشستر يونايتد، حيث سجل 19 هدفاً بديلاً، ويحتل أولي جونار سولشاير المركز الرابع برصيد 17 هدفاً.

وبرصيد 17 هدفاً، يأتي مهاجم إنجلترا السابق دانييل ستوريدج، والنيجيري نوانكو كانو في المركزين الخامس والسادس على التوالي، ويحتل داني ويلبيك المركز السابع برصيد 16 هدفاً، ولا يزال بإمكانه إضافة المزيد إلى رصيده مع برايتون الموسم المقبل.

فيما يحتل بيتر كراوتش، مهاجم إنجلترا السابق، المركز الثامن برصيد 16 هدفاً، ويحتل المهاجم النيجيري السابق فيكتور أنيتشيبي المركز التاسع برصيد 14 هدفاً، بينما يكمل البوسني إدين دجيكو قائمة العشرة الأوائل برصيد 13 هدفاً بديلاً.