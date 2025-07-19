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الرياضة

خورفكان يتفوق على لافنيتز بـ «ثلاثية»

خورفكان يتفوق على لافنيتز بـ «ثلاثية»
19 يوليو 2025 15:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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حقق خورفكان «بداية مثالية» في المعسكر الخارجي بالنمسا، بعدما تغلّب على إس في لافنيتز 3-0، في أولى مبارياته الودية، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.
وقدم الفريق أداءً متميزاً في التجربة التي شهدت الأهداف الثلاثة بتوقيع لورينسي، كوندي، وسيونج لي، وقام الجهاز الفني بقيادة حسن العبدولي بتجربة العديد من اللاعبين، للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.
وتعد المواجهة أول اختبار حقيقي للفريق في المعسكر الأوروبي، ضمن سلسلة من اللقاءات الودية التي تهدف إلى رفع الجاهزية قبل العودة للمشاركة في «دوري أدنوك للمحترفين».


 

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دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
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