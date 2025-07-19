السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن يختتم فعاليات «أنا المجتمع» ضمن «صيفنا غير»

دبا الحصن يختتم فعاليات «أنا المجتمع» ضمن «صيفنا غير»
19 يوليو 2025 16:00

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أخبار ذات صلة
تحضيرات الشارقة.. تفاهم كبير بين كايو وإيجور
3 محطات رئيسية ضمن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»

اختتم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج «أنا المجتمع»، الذي تضمن باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والرياضية والترفيهية، هدفت إلى ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي البيئي، وتنمية روح التنافس الإيجابي لدى المشاركين.
وشهد مسرح النادي حضور الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي تابع جانباً من الفعاليات، وفي مقدمتها الورشة التوعوية بعنوان «صيفنا آمن وبلا حوادث»، التي نُظمت بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وقدّمها المساعد أول أحمد محمد الحمادي، مستعرضاً خلالها إجراءات الوقاية والسلامة خلال فصل الصيف.
كما نظمت ورشة فنية بعنوان «الرسم على الفنجان»، قدمتها الفنانة مريم عبدالرحمن الحمودي بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث – فرع دبا الحصن، وهدفت إلى تسليط الضوء على جماليات الفنون الشعبية الإماراتية وتعريف المشاركين بها.
وفي الجانب الديني، استضاف مسجد النادي ورشة لتعليم أحكام التجويد، بالتعاون مع مكتب الشؤون الإسلامية في الشارقة، قدّمها الشيخ محمد أوغلاد، وشهدت تفاعلاً واسعاً من المنتسبين، الذين تعرّفوا خلالها على قواعد التلاوة الصحيحة والتجويد السليم.
وشملت الفعاليات أيضاً مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، من بينها كرة القدم، السباحة، الشطرنج، ولعبة الكيرم التراثية، التي أضفت جواً من الحماس والتفاعل، وأسهمت في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.
وفي لفتة تحفيزية، كرّم الدكتور المطوع عدداً من المشاركين المتميزين في البرنامج الصيفي، تقديراً لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكداً أن البرنامج يحقق أهدافه التربوية والمجتمعية بنجاح لافت.

دبا الحصن
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
آخر الأخبار
مياه الأمطار تغمر شارعا في مدينة راولبندي في باكستان
الأخبار العالمية
أكثر من 200 قتيل في باكستان جراء أمطار موسمية
اليوم 17:58
السيارة التي دهست الحشد في لوس أنجليس
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد المصابين جراء عملية الدهس في هوليوود
اليوم 17:34
«تصنيف دولي» لفارستي الإمارات في «ترويض الخيل»
الرياضة
«تصنيف دولي» لفارستي الإمارات في «ترويض الخيل»
اليوم 17:30
مسلحون في مدينة السويداء
الأخبار العالمية
الرئاسة السورية تعلن وقف إطلاق النار في السويداء
اليوم 17:18
الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات لشراكات استراتيجية مع دول الخليج
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات لشراكات استراتيجية مع دول الخليج
اليوم 17:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©