دبا الحصن يختتم فعاليات «أنا المجتمع» ضمن «صيفنا غير»

فيصل النقبي (دبا الحصن)

اختتم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج «أنا المجتمع»، الذي تضمن باقة متنوعة من الأنشطة التربوية والرياضية والترفيهية، هدفت إلى ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي البيئي، وتنمية روح التنافس الإيجابي لدى المشاركين.

وشهد مسرح النادي حضور الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي تابع جانباً من الفعاليات، وفي مقدمتها الورشة التوعوية بعنوان «صيفنا آمن وبلا حوادث»، التي نُظمت بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وقدّمها المساعد أول أحمد محمد الحمادي، مستعرضاً خلالها إجراءات الوقاية والسلامة خلال فصل الصيف.

كما نظمت ورشة فنية بعنوان «الرسم على الفنجان»، قدمتها الفنانة مريم عبدالرحمن الحمودي بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث – فرع دبا الحصن، وهدفت إلى تسليط الضوء على جماليات الفنون الشعبية الإماراتية وتعريف المشاركين بها.

وفي الجانب الديني، استضاف مسجد النادي ورشة لتعليم أحكام التجويد، بالتعاون مع مكتب الشؤون الإسلامية في الشارقة، قدّمها الشيخ محمد أوغلاد، وشهدت تفاعلاً واسعاً من المنتسبين، الذين تعرّفوا خلالها على قواعد التلاوة الصحيحة والتجويد السليم.

وشملت الفعاليات أيضاً مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة، من بينها كرة القدم، السباحة، الشطرنج، ولعبة الكيرم التراثية، التي أضفت جواً من الحماس والتفاعل، وأسهمت في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.

وفي لفتة تحفيزية، كرّم الدكتور المطوع عدداً من المشاركين المتميزين في البرنامج الصيفي، تقديراً لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكداً أن البرنامج يحقق أهدافه التربوية والمجتمعية بنجاح لافت.