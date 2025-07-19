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الرياضة

منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً

منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
19 يوليو 2025 15:30

علي معالي (أبوظبي)

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تتوجه بعثة منتخب المبارزة إلى جورجيا، غداً الأحد، للمشاركة في بطولة العالم، خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري، حيث السباق بين رياضيين من جميع أنحاء العالم في منافسات فردية، وجماعية للرجال، والسيدات في جميع التخصصات الثلاثة الشيش، والسابر، والإيبيه، وذلك في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، والتي تستضيف هذا الحدث العالمي للمرة الأولى، وهي آخر بطولات الموسم الرياضي في المبارزة بالنسبة لمنتخبنا.
يشارك منتخبنا الوطني بمجموعة من اللاعبين واللاعبات يصل عددهم إلى 13 لاعباً ولاعبة، حيث يتنافس المنتخب في سلاح السابر عمومي بالمبارزين خليفة العبري، حامد المازمي، خالد مبارك، ومهرة عبدالله، وفي سلاح الإيبيه عمومي بالمبارزين خليفة الزرعوني، عمران البلوشي، مايد محمد، عبدالله الحمادي، والعنود السعدي، وفي سلاح الفلوريه عمومي بالمبارزين: فارس البلوشي، حمد الجلاف، خليفة الكعبي، وشما العبري، وتضم البعثة الجهاز الفني المكون من أسامة عادل المدير الفني، جورجي لمينوف مدرب الإيبيه، وفيرجل مارسيا مدرب السابر.
وقد سافرت مهرة عبدالله قبل أيام للانضمام إلى معسكر الاتحاد الدولي الذي يقيمه لعدد من اللاعبين على مستوى العالم، وتم اختيار مهرة عبدالله لتكون ضمن مجموعة من لاعبي العالم في هذا المعسكر الذي يجري خلال الفترة من 15 حتى 21 من الشهر الجاري وفي اليوم التالي ينطلق الحدث العالمي الكبير.
وفي هذا المعسكر، ووفقاً للاتحاد الدولي للمبارزة، سيقوده مدربون عالميون مشهورون، منهم زوران تولوم «سيف المبارزة»، وكوكي باترو «الشيش»، وبيلا كوبيتكا «سيف المبارزة»، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 50 مبارزاً من جميع أنحاء العالم، مما يجعله بيئة ديناميكية للتعلم والاستعداد للمنافسات وتعزيز روح الزمالة الدولية.
وأشار الاتحاد الدولي للمبارزة، إلى أن هذا المعسكر سيُتيح للمبارزين فرصة التدرب مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، والمشاركة في جلسات جماعية، والارتقاء بمهاراتهم من خلال تحليل الفيديو، وورش العمل التكتيكية، وأنشطة بناء الفريق الممتعة.

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جورجيا
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