العين يبدأ رحلة الإعداد لموسم الحصاد من الرباط بـ «القائمة الكاملة»

معتز الشامي (أبوظبي)



تغادر بعثة العين إلى الرباط، الأحد، لبدء المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، وتستمر إلى 30 يوليو الجاري، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي في إسبانيا.

ويخوض «الزعيم» 4 تجارب قوية مع فرق الصف الأول ودوري المحترفين، سواء في المغرب أو «الليجا» الإسباني، وذلك لتنفيذ رؤية شركة الكرة لتطوير مستوى الفريق، وتطبيق استراتيجية اللعب أمام أفضل الفرق وأكثرها قدرات فنية، ويأتي ذلك في ظل تفضيل أندية أخرى خوض تجارب أمام فرق بدوري الدرجة الثانية أو الثالثة في معسكراتها الخارجية، وهو ما رفضته شركة الكرة بنادي العين، والتي فضلت أن تكون «الوديات» بطابع رسمي، وتحمل تنافسية عالية أمام فرق لديها قدرات قوية، كما يتم نقل مبارياته بالمعسكرات الخارجية على قنوات أبوظبي الرياضية، خاصة مواجهة الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلعب «البنفسج» الودية الأولى 29 يوليو أمام اتحاد التواركة المنافس في دوري المحترفين بالمغرب، والثانية 2 أغسطس المقبل أمام إلتشي الإسباني، والثالثة مع الأهلي السعودي بطل آسيا، ويختتم الوديات أمام غرناطة الإسباني 5 أغسطس.

ويغادر العين بقائمة مكتملة، بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب الذين تم الاستقرار عليهم، فيما يتوقع أن يحسم النادي ملف بيع أو إعارة كل من جوسنا والمهدي مبارك، بينما رفض العين خروج أي لاعب من العناصر الأساسية في الأجانب، لاسيما الأرجنتيني سنابريا الذي يعتبر من المواهب المستقبلية التي يهتم بهم الجهاز الفني، ويتمسك باستمرارهم مع الفريق، بعدما تلقى عرضين بالفعل من كورنثيانز البرازيلي، ونيولز الأرجنتيني.

واستقر الجهاز الفني للعين على جميع الأسماء الحالية من الأجانب في القائمة، من دون تفكير في صفقات جديدة، باستثناء واحدة في فئة المقيم، يتم حسمها خلال الساعات المقبلة، ولكن من دون تأثير على العناصر الأساسية في تشكيلة «الزعيم» خلال الموسم المقبل، حيث يمنح المدرب فلاديمير إيفيتش الفرصة لجميع اللاعبين خلال «الوديات» الأربع في معسكر الفريق الخارجي، للوصول إلى «الفورمة» الأساسية القادرة على تحقيق تطلعات الجماهير، والنتائج الإيجابية أمام فرق «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل رغبة المنافسة القوية على جميع الألقاب، ليصبح الموسم المقبل هو موسم الحصاد المحلي لخطة التطوير والإحلال والتجديد في الفريق، والهبوط بمعدلات الأعمار، وتنفيذ استراتيجية تواصل الأجيال بين اللاعبين، وفي جميع المراكز.