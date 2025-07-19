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الرياضة

تن هاج غير منزعج من ضربة «الخماسية»!

تن هاج غير منزعج من ضربة «الخماسية»!
19 يوليو 2025 14:39

 
ريو دي جانيرو (د ب أ)

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أعرب إريك تن هاج، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عن عدم انزعاجه بعد خسارة فريقه 1-5 أمام فلامنجو البرازيلي تحت 20 عاماً، خلال جولة الفريق في البرازيل، استعداداً للموسم الجديد.
وقال تن هاج للصحفيين: «لم نلعب من قبل بهذا التشكيل، للحقيقة لا تهمني نتائج مباريات فترة الإعداد على الإطلاق».
وأكد أن ما يهمه حقاً هو «ما رأيته»، مشيراً إلى أنه في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك «نهج جيد جداً» من الفريق.
وتولى تن هاج تدريب ليفركوزن خلفاً لتشابي ألونسو، الذي غادر الفريق لتدريب ريال مدريد بعد الفوز بالدوري الألماني في 2024 وإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ.
ويعود تن هاج لكرة القدم للمرة الأولى منذ تجربته غير الموفقة في مانشستر يونايتد، وانتقدته الصحافة الإنجليزية سريعاً عقب الهزيمة في ريو دي جانيرو.
لم يكن روبرت أندريش، لاعب باير ليفركوزن، متفائلاً مثل مدربه، وقال لصحيفة «بيلد»: «لا أريد أن أبدو درامياً أكثر من اللازم، ولكن ما حدث كان كارثياً نوعاً ما». وبدأ ليفركوزن، الذي رحل عنه فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج للانضمام لفريق ليفربول، المباراة بجوناس هوفمان وفيكتور بونيفاس وأمين عدلي من الفريق الأول فقط. وقام تن هاج بتبديل الفريق كله بين الشوطين، وشارك باتريك شيك وأليخاندرو جريمالدو وجرانيت تشاكا، المحتمل رحيله، وأندريش.
وسيظل ليفركوزن في معسكره التدريبي بالبرازيل حتى الأربعاء المقبل، وبعدها سيخوض مباريات ودية في أوروبا أمام بيزا وتشيلسي. ويعود الفريق للمباريات الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة زونينوف جروساسباخ، المنافس بالدرجة الرابعة، بالدور الأول من كأس ألمانيا يوم 15 أغسطس المقبل.
ويستهل ليفركوزن حملته بالدوري الألماني يوم 23 من أغسطس المقبل بمواجهة هوفنهايم.

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