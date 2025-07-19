السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد الشرقي يلتقي البطلَين الأولمبيين هشام الكروج ومعن أسعد

محمد الشرقي يلتقي البطلَين الأولمبيين هشام الكروج ومعن أسعد
19 يوليو 2025 16:51

الفجيرة (وام)
التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرّميلة، على هامش مجلس محمد بن حمد الشرقي، البطلَين الأولمبيّين هشام الكروج، ومعن أسعد.
وأكّد سموّه، خلال اللقاء، أهمية تسليط الضّوء على قصص النجاح الرياضي والإرادة التي تُلهم الشّباب من الرياضيين للوُصول إلى منصّات التتويج العالمية، وتحقيق الطموح والإنجاز.
ونوّه سموه، إلى الاهتمام الذي تُوليه إمارة الفجيرة لدعم قطاع الرياضة والرياضيين، تنفيذاً لاهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير جميع الإمكانيات التي تُسهم في صناعة الأبطال الرياضيين في منافسات الألعاب الرياضية الإقليمية والدولية.
جرى خلال اللقاء، الحديث حول الفرص والتحديّات في طريق تحقيق الذهب في المجال الرياضي، ودور الحكومات والمؤسسات الرياضية في الاهتمام بالرياضيين ودعمهم للوصول إلى أرفع المستويات التنافسية ومنصات التتويج.
وتوجّه البطلان الأولمبيان بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، وأشادا بدعم سموّه لأصحاب الإنجازات الرياضية، وثمنا جُهود «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم الجلسات المعرفية الهادفة والمُلهمة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يشهد ختام الدورة الصيفية الرابعة للناشئين بنادي الرماية
«شطرنج الفجيرة» يشيد بإنجاز السدراني
محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
هشام الكروج
آخر الأخبار
مياه الأمطار تغمر شارعا في مدينة راولبندي في باكستان
الأخبار العالمية
أكثر من 200 قتيل في باكستان جراء أمطار موسمية
اليوم 17:58
السيارة التي دهست الحشد في لوس أنجليس
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد المصابين جراء عملية الدهس في هوليوود
اليوم 17:34
«تصنيف دولي» لفارستي الإمارات في «ترويض الخيل»
الرياضة
«تصنيف دولي» لفارستي الإمارات في «ترويض الخيل»
اليوم 17:30
مسلحون في مدينة السويداء
الأخبار العالمية
الرئاسة السورية تعلن وقف إطلاق النار في السويداء
اليوم 17:18
الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات لشراكات استراتيجية مع دول الخليج
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات لشراكات استراتيجية مع دول الخليج
اليوم 17:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©