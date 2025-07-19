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الرياضة

«ودية» النصر وليون مهددة بالإلغاء

«ودية» النصر وليون مهددة بالإلغاء
19 يوليو 2025 18:58

 
الرياض (د ب أ)

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ذكر تقرير صحفي، أن فكرة المباراة التجريبية بين النصر السعودي وليون الفرنسي، باتت مهددة بالإلغاء، وذلك قبل انطلاق معسكر الفريق السعودي في النمسا.
ويسافر فريق النصر الأحد إلى النمسا من أجل تنظيم معسكر إعدادي، قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن بعد المسافة بين معسكري الفريقين قد يكون عاملاً حاسماً في قرار إلغاء المباراة الودية التجريبية، وذلك رغم وجود اتفاق مشترك بين الناديين.
وفي شأن آخر، قرر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، استبعاد محمد آل فتيل، مدافع الفريق، من القائمة التي ستسافر إلى النمسا الأحد.
وقالت «الرياضية» إن سبب استبعاد آل فتيل يعود لرغبة النادي في عدم تجديد عقده الذي تبقى منه عشرة أيام فقط.
وتابعت أن آل فتيل لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيخرج من حسابات النصر، حيث إن جيسوس طلب استبعاد أربعة لاعبين وهم فهدي الزبيدي وفهد الطالب ومنصور الشمري وآسر هوساوي، قبل انطلاق المعسكر الذي سيستمر لمدة 14 يوماً.
وستقام المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي للنصر في البرتغال وتمتد لمدة ستة أيام، ثم يعود الفريق إلى العاصمة السعودية الرياض يوم 11 أغسطس المقبل.

فرنسا
ليون
السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
النمسا
جورجي جيسوس
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