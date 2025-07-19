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الرياضة

«صدمة جديدة» تهدد مصير تير شتيجن مع برشلونة!

«صدمة جديدة» تهدد مصير تير شتيجن مع برشلونة!
19 يوليو 2025 19:01

مدريد (د ب أ)

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لقي الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني صدمة جديدة، بعد تأكد حاجته للخضوع لعملية جراحية، مما يرجح غيابه عن الملاعب لفترة جديدة، بعد خوضه تسع مباريات فقط في موسم 2024- 2025 بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.
وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الحارس الألماني يحتاج للخضوع لعملية جراحية لعلاج المشاكل التي يعانيها في الظهر، منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. أوضحت «سبورت» أن الأطباء أوصوا بإجراء عملية جراحية لحارس المرمى البالغ من العمر 33 عاماً، والتي من دونها لن يكون تعافيه مضموناً.
ويعني هذا، غياب تير شتيجن عن الملاعب لمدة أربعة أشهر تقريباً، وهو يمثل انتكاسة جديدة للحارس الألماني الذي أصبح في طريقه للرحيل عن «الكامب نو»، رغم أن عقده يمتد حتى 2028، وسيكون من الصعب إيجاد بديل له في الوقت الحالي.

 

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تير شتيجن
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