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الرياضة

الهلال السعودي يفاضل بين سويسرا وألمانيا

الهلال السعودي يفاضل بين سويسرا وألمانيا
19 يوليو 2025 19:04

 
الرياض (د ب أ)

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يفاضل مسؤولو نادي الهلال السعودي بين أكثر من جهة لإقامة معسكر الفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2025 -2026.
كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إدارة الهلال تفاضل بين مدينة زيوريخ السويسرية وشتوتجارت الألمانية، من أجل احتضان إحداهما معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد.
وأضافت أن الجهاز الفني للهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي لم يحسم بعد موعد انطلاق المعسكر، فيما يراقب الجهاز الطبي في الفريق البرامج التأهيلية والاستشفائية للاعبين المصابين خلال إجازتهم الحالية.
وأشارت إلى أن الجهاز الطبي للفريق وضع خطة علاجية للاعبين المصابين خلال الإجازة السلبية التي حصلوا عليها لمدة ثلاثة أسابيع، بعد انتهاء مشوار الهلال في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية، حيث ودع الفريق من دور الثمانية.
وتضم قائمة المصابين في صفوف الهلال خمسة لاعبين، أبرزهم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق الذي تعرض لإصابة في الساق قبل المباراة الأولى في مونديال الأندية أمام ريال مدريد.
كما أعلن الهلال عن حاجة سالم الدوسري قائد الفريق لفترة تأهيل تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع بسبب تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية. 

 

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