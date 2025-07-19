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الرياضة

برشلونة يقترب من التعاقد مع راشفورد

برشلونة يقترب من التعاقد مع راشفورد
19 يوليو 2025 19:07

 
نيويورك (د ب أ)

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أصبح نادي برشلونة الإسباني قريباً من ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبحسب صحيفة «ذي أتلتيك»، فإن النادي الكاتالوني تقدم بعرض إلى مانشستر يونايتد لاستعارة راشفورد، مع إمكانية ضمه في نهاية إعارته، وأن هناك مفاوضات جارية بين الفريقين على شروط الصفقة، بعد أن أبدى راشفورد أكثر من مرة ترحيبه بارتداء قميص برشلونة.
ويرغب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة في الاستفادة من خدمات راشفورد الذي تألق في الموسم الماضي، خلال إعارته لأستون فيلا.
وكان برشلونة تعرض لعدة إخفاقات هذا الموسم، حيث فشل في ضمن نيكولاس وليامز مهاجم أتلتيك بلباو، بعد أن مدد عقده مع النادي الباسكي بشكل غير متوقع.
كما فشلت محاولات برشلونة لضم المهاجم الكولومبي لويس دياز، حيث تمسك فريقه ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، باستمراره بعد الوفاة المأساوية لزميله ديوجو جوتا، في حادث سيارة.

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