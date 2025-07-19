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الرياضة

سان جيرمان يُعير موسكاردو إلى براجا

سان جيرمان يُعير موسكاردو إلى براجا
19 يوليو 2025 19:26

 
باريس (د ب أ)

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن انتقال لاعبه البرازيلي الشاب جابرييل موسكاردو إلى سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة.
أشار النادي الباريسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن موسكاردو بدأ مسيرته بصفوف نادي كورينثيانز البرازيلي ببلوغه 12 عاماً في 2017، وتدرج بين ناشئي النادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2023.
وأضاف أن موسكاردو التحق بالفريق الأول في كورينثيانز ببلوغه 17 عاماً، حيث خاض مباراته الأولى بمشاركته بديلاً في الفوز على ليفربول الأوروجوياني بنتيجة 3 -صفر يوم 28 يونيو 2023، ضمن منافسات بطولة كوبا ليبرتادورس.
ولفت إلى أن اللاعب البرازيلي انضم لصفوف باريس سان جيرمان في 24 يناير 2024، حيث وقع عقداً حتى صيف 2028، ولكنه أكمل الموسم بقميص ناديه البرازيلي الذي استعاره حتى صيف 2024، وانضم موسكاردو لصفوف باريس في فترة الإعداد بصيف 2024، وشارك في مباراة ودية أمام شتورم جراتس النمساوي، قبل أن تتم إعارته إلى ريمس في الموسم الماضي، حيث شارك في 10 مباريات، وسجل هدفاً واحداً في كأس فرنسا.
وفي الموسم الماضي 2024 - 2025، أسهم جابرييل موسكاردو في تتويج منتخب البرازيل ببطولة كوبا أميركا للشباب تحت 20 عاماً، حيث سجل هدفا مع تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 9 مباريات.
وختم النادي الباريسي بيانه بأن موسكاردو عاد مجدداً إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، وكان ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

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