بول.. «29 من 29» في «الدوري الماسي»!



لندن (أ ف ب)



حققت الهولندية فيمكي بول فوزها الثاني توالياً في الدوري الماسي لألعاب القوى، عندما أحرزت المركز الأول في سباق 400 م حواجز في لقاء لندن، المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

وكما فعلت الأسبوع الماضي في لقاء موناكو، حين سجلت أسرع زمن لهذا الموسم وقدره 51:95 ثانية، سيطرت بول على سباق السبت في لندن بتسجيلها 52:10 ثانية، محققة انتصارها التاسع والعشرين في مشاركتها التاسعة والعشرين في لقاءات الدوري الماسي.

وكشفت ابنة الـ25 عاماً «أردت أن أكون أسرع من موناكو، لكن دخولي في المنعطف الثاني لم يكن جيداً، أعتقد أني انطلقت بشكل أسرع اليوم، لكني ارتكبت أخطاء، وهذا أمر مخيب بعض الشيء».

وتقدمت الفائزة بذهبية التتابع 4 مرات 400 م في أولمبياد باريس 2024 وبرونزية 400 م حواجز، على الأميركية جازمين جونز (53:18 ث) والجامايكية أندرينيت نايت (53:79 ث).

وفي سباق 800 م للرجال، حقق الكيني إيمانويل وانيونيي فوزه الرابع توالياً في الدوري الماسي، بعدما سجل زمناً رائعاً قدره 1:42 دقيقة، متقدما على الكندي ماركو أروب (1:42:22 د).

وكما فعل في موناكو الأسبوع الماضي حين سجل 1:41:44 دقيقة في أسرع توقيت لهذا الموسم، جعل الكيني الجمهور البالغ عدده 60 ألفاً يثق لقدرته على الوصول إلى الرقم القياسي العالمي الصامد منذ 13 عاماً والمسجل باسم مواطنه ديفيد روديشا وقدره 1:40:91 دقيقة حققه على الملعب ذاته خلال أولمبياد لندن 2012.

لكن وبعد بداية صاروخية، تراجعت سرعة الكيني وملاحقه الكندي في الأمتار الأخيرة.