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الرياضة

يوفنتوس يضم «جناح» مانشستر يونايتد

يوفنتوس يضم «جناح» مانشستر يونايتد
19 يوليو 2025 19:53

روما (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس الإيطالي توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم جناحه جادون سانشو.
ووفقا لشبكة «سبورت ميدياست» فإن يوفنتوس توصل لاتفاق بشأن ضم سانشو «25 عاماً» بعقد يمتد حتى 2029، مقابل حصول اللاعب على ستة ملايين يورو سنوياً. وأشارت إلى أن يوفنتوس عرض دفع 17 مليون يورو، بجانب حوافز أخرى لإقناع مانشستر ببيع سانشو.
وقضى سانشو موسم 2024 معاراً لبوروسيا دورتموند الألماني، قبل إعارته إلى تشيلسي في الموسم الماضي.
ولعب سانشو في فريق الشباب لواتفورد ومانشستر سيتي، ووقع أول عقد له مع بوروسيا دورتموند عام 2017، وعلى مدار أربعة مواسم مع النادي، شارك في 137 مباراة، وفاز بكأس السوبر الألماني في 2019 وكأس ألمانيا في موسم 2020 -2021.
وعاد سانشو إلى إنجلترا لينضم إلى مانشستر يونايتد عام 2021، وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في موسمه الثاني، ثم عاد إلى دورتموند على سبيل الإعارة، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، وكان سانشو جزءاً من منتخب إنجلترا للشباب الذي فاز بكأس العالم تحت 17 عاماً في 2017، وظهر للمرة الأولى مع المنتخب الأول عام 2018، وشارك لاحقاً في بطولة «يورو 2020».

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