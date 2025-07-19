السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان وفناربخشة يتفقان على «صفقتين»

سان جيرمان وفناربخشة يتفقان على «صفقتين»
19 يوليو 2025 19:58

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يُعير موسكاردو إلى براجا
كونتي يرد على انتقادات «السجل القاري»!


ذكر تقرير إخباري أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وفناربخشة التركي توصلا إلى اتفاق، من أجل رحيل الثنائي ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو إلى النادي التركي.
وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، لم يعد يعتمد كثيراً على سكرينيار الذي تمت إعارته إلى فناربخشة في يناير الماضي، حيث واصل اللعب هناك حتى نهاية الموسم.
وأضاف أن الناديين توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال المدافع السلوفاكي بشكل دائم للفريق التركي، حيث سينضم لزميله ماركو أسينسيو والذي سيلعب أيضاً لفناربخشة في الموسم المقبل.
وخلال فترة إعارته في الشتاء الماضي، نجح سكرينيار في إثبات نفسه بقوة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث خاض 20 مباراة في كل البطولات وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.
وسيوقع اللاعب الدولي السلوفاكي على عقد لمدة أربعة أعوام حيث سيتلقى راتباً يصل إلى 5ر7 مليون يورو سنوياً، ليلعب مجدداً مع أسينسيو «29 عاماً»، والذي يبحث عن فرصة أخر ى للتألق، حينما يلعب في الدوري التركي الموسم المقبل.
وكان أسينسيو انضم الموسم الماضي على سبيل الإعارة لفريق أستون فيلا الإنجليزي، حيث سجل ثمانية أهداف في 21 مباراة خاضها مع الفريق بكل البطولات، وساعده على الوصول إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان الذي توج باللقب في النهاية.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
فناربخشة
ماركو أسينسيو
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
الترفيه
تنبيه عاجل من شرطة أبوظبي
اليوم 18:33
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
الرياضة
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
اليوم 21:00
مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا
الأخبار العالمية
أميركا تبني مخيمات في أنحاء البلاد لاحتجاز المهاجرين
اليوم 20:59
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
الرياضة
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
اليوم 20:57
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
الرياضة
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
اليوم 20:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©