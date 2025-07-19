سان جيرمان وفناربخشة يتفقان على «صفقتين»



باريس (د ب أ)



ذكر تقرير إخباري أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وفناربخشة التركي توصلا إلى اتفاق، من أجل رحيل الثنائي ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو إلى النادي التركي.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، لم يعد يعتمد كثيراً على سكرينيار الذي تمت إعارته إلى فناربخشة في يناير الماضي، حيث واصل اللعب هناك حتى نهاية الموسم.

وأضاف أن الناديين توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال المدافع السلوفاكي بشكل دائم للفريق التركي، حيث سينضم لزميله ماركو أسينسيو والذي سيلعب أيضاً لفناربخشة في الموسم المقبل.

وخلال فترة إعارته في الشتاء الماضي، نجح سكرينيار في إثبات نفسه بقوة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث خاض 20 مباراة في كل البطولات وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً.

وسيوقع اللاعب الدولي السلوفاكي على عقد لمدة أربعة أعوام حيث سيتلقى راتباً يصل إلى 5ر7 مليون يورو سنوياً، ليلعب مجدداً مع أسينسيو «29 عاماً»، والذي يبحث عن فرصة أخر ى للتألق، حينما يلعب في الدوري التركي الموسم المقبل.

وكان أسينسيو انضم الموسم الماضي على سبيل الإعارة لفريق أستون فيلا الإنجليزي، حيث سجل ثمانية أهداف في 21 مباراة خاضها مع الفريق بكل البطولات، وساعده على الوصول إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان الذي توج باللقب في النهاية.