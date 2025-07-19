بوجاتشار يبتعد بـ«الفارق 4:13» في صدارة «طواف فرنسا»



مراد المصري (أبوظبي)



وسع تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، موقعه في صدارة الترتيب العام، بفارق 4 دقائق و13 ثانية، عن أقرب مطارديه الدنماركي جوناس فينيجارد، وذلك بعدما حل وصيفاً في «المرحلة 14» التي أقيمت اليوم، ويقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، والفوز للمرة الرابعة في تاريخه.

وأنهى بوجاتشار مسافة «المرحلة 14» البالغة 182.6 كلم، بزمن وقدره 4:54:43 ساعة، بفارق دقيقة و8 ثوانٍ عن الهولندي تيمن أرينسمان دراج فريق إنيوس البريطاني.

ويعتلي بوجاتشار صاحب «القميص الأصفر» صدارة الترتيب العام للطواف، بزمن إجمالي 50:40:28 ساعة.

وانسحب الدراج البلجيكي ريمكو إيفينيبويل، الفائز بذهبيتين أولمبيتين في باريس الصيف الماضي، من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بعدما عجز عن إكمال المرحلة الرابعة عشرة الجبلية بين بو وسوبربانيير في البيرينيه.

وبدا منذ المرحلتين الأوليين في جبال البيرينيه، أن الدراج البالغ 25 عاماً، والفائز بالمرحلة الخامسة يعاني بدنياً، حيث كان عاجزاً تماماً عن مجاراة السلوفيني تادي بوجاتشار حامل اللقب ومتصدر الترتيب الحالي، والدنماركي يوناس فينيجارد.

ودخل الفائز بذهبتي سباقي الطريق وضد الساعة في أولمبياد باريس 2024 المرحلة الرابعة عشرة من الطواف الفرنسي المكون من 21 مرحلة، وهو في المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق قرابة 7 دقائق ونصف دقيقة عن بوجاتشار المتصدر.

ولم تكن التحضيرات الشتوية لإيفينيبول مثالية، إذ تعرض في الماضي لكسور عدة في يده وضلوعه وكتفه خلال حادث اصطدام بشاحنة بريد في بروكسل.

ولدى إيفينبول تاريخ من الحوادث الدراماتيكية، حيث سقط في واد في إيطاليا عام 2020، ثم اصطدم بكلب بكامل سرعته خلال طواف إيطاليا عام 2023، وصولاً إلى بداية الموسم الماضي، حين سقط عن منحدر خلال «طواف الباسك».

لكن ليس كل شيء بهذه السلبية بالنسبة للبلجيكي، إذ حقق الصيف المنصرم ثنائية نادرة في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية للرجال، عندما تُوج بذهبيتي سباق الطريق وسباق ضد الساعة في أولمبياد باريس.

ويملك البلجيكي سجلاً حافلاً يتضمن لقب بطل العالم ثلاث مرات «اثنان ضد الساعة، وواحد في سباق الطريق»، إضافة إلى تتويجه مرة بطواف إسبانيا «فويلتا»، واثنتين في سباق «لياج-باستون-لياج».