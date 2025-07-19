السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار يبتعد بـ«الفارق 4:13» في صدارة «طواف فرنسا»

بوجاتشار يبتعد بـ«الفارق 4:13» في صدارة «طواف فرنسا»
19 يوليو 2025 20:02

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الشطرنج» يعتمد نظام القوائم الانتخابية في الدورة الجديدة
العين يبدأ رحلة الإعداد لموسم الحصاد من الرباط بـ «القائمة الكاملة»


وسع تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي»، موقعه في صدارة الترتيب العام، بفارق 4 دقائق و13 ثانية، عن أقرب مطارديه الدنماركي جوناس فينيجارد، وذلك بعدما حل وصيفاً في «المرحلة 14» التي أقيمت اليوم، ويقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، والفوز للمرة الرابعة في تاريخه.
وأنهى بوجاتشار مسافة «المرحلة 14» البالغة 182.6 كلم، بزمن وقدره 4:54:43 ساعة، بفارق دقيقة و8 ثوانٍ عن الهولندي تيمن أرينسمان دراج فريق إنيوس البريطاني.
ويعتلي بوجاتشار صاحب «القميص الأصفر» صدارة الترتيب العام للطواف، بزمن إجمالي 50:40:28 ساعة.
وانسحب الدراج البلجيكي ريمكو إيفينيبويل، الفائز بذهبيتين أولمبيتين في باريس الصيف الماضي، من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وذلك بعدما عجز عن إكمال المرحلة الرابعة عشرة الجبلية بين بو وسوبربانيير في البيرينيه.
وبدا منذ المرحلتين الأوليين في جبال البيرينيه، أن الدراج البالغ 25 عاماً، والفائز بالمرحلة الخامسة يعاني بدنياً، حيث كان عاجزاً تماماً عن مجاراة السلوفيني تادي بوجاتشار حامل اللقب ومتصدر الترتيب الحالي، والدنماركي يوناس فينيجارد.
ودخل الفائز بذهبتي سباقي الطريق وضد الساعة في أولمبياد باريس 2024 المرحلة الرابعة عشرة من الطواف الفرنسي المكون من 21 مرحلة، وهو في المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق قرابة 7 دقائق ونصف دقيقة عن بوجاتشار المتصدر.
ولم تكن التحضيرات الشتوية لإيفينيبول مثالية، إذ تعرض في الماضي لكسور عدة في يده وضلوعه وكتفه خلال حادث اصطدام بشاحنة بريد في بروكسل.
ولدى إيفينبول تاريخ من الحوادث الدراماتيكية، حيث سقط في واد في إيطاليا عام 2020، ثم اصطدم بكلب بكامل سرعته خلال طواف إيطاليا عام 2023، وصولاً إلى بداية الموسم الماضي، حين سقط عن منحدر خلال «طواف الباسك».
لكن ليس كل شيء بهذه السلبية بالنسبة للبلجيكي، إذ حقق الصيف المنصرم ثنائية نادرة في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية للرجال، عندما تُوج بذهبيتي سباق الطريق وسباق ضد الساعة في أولمبياد باريس.
ويملك البلجيكي سجلاً حافلاً يتضمن لقب بطل العالم ثلاث مرات «اثنان ضد الساعة، وواحد في سباق الطريق»، إضافة إلى تتويجه مرة بطواف إسبانيا «فويلتا»، واثنتين في سباق «لياج-باستون-لياج».

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
الترفيه
تنبيه عاجل من شرطة أبوظبي
اليوم 18:33
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
الرياضة
مانشستر يونايتد يحسم صفقة «الجناح»
اليوم 21:00
مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا
الأخبار العالمية
أميركا تبني مخيمات في أنحاء البلاد لاحتجاز المهاجرين
اليوم 20:59
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
الرياضة
دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي
اليوم 20:57
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
الرياضة
مانشستر يونايتد وليدز.. «التعادل السلبي»
اليوم 20:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©