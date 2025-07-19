دي بروين متحمس لـ «المغامرة» مع نابولي



نابولي (د ب أ)



أبدى البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط نابولي، سعادته بالانتقال إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي، وذلك في أول ظهور له، بعد انتقاله رسمياً للفريق عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قضى في صفوفه عشرة مواسم.

وقال دي بروين في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، نقلها الموقع الرسمي لناديه الجديد: «اخترت نابولي لأنه فريق تنافسي، وسيكون لدي الفرصة لإظهار مهارتي به، أنا متحمس بشأن هذه المغامرة الجديدة».

وأضاف: «نابولي بطل إيطاليا ولديه قيمة كبيرة، أعرف جيداً أن الكرة الإيطالية مختلفة عن الكرة الإنجليزية، لكن الدوافع ما زالت بداخلي للعب والمنافسة في مستوى جيد، نابولي هو البيئة المثالية لذلك، حينما عرضوا علي مشروع النادي كنت معجباً كثيراً بذلك وأنا سعيد باختياري».

وتابع اللاعب البلجيكي: «هدفنا هو اللعب بشكل جيد في كافة البطولات التي نشارك بها، وأن يأتي أداؤنا متوازناً بين الدوري ودوري الأبطال، بالنسبة لي أنها تجربة جديدة ويجب علي أن أدرس نسق اللعب وأسلوبه في الدوري الإيطالي، لكنني واثق ومتحمس بشأن هذا الموسم الذي اقترب من الانطلاق».

وبسؤاله عن الأشخاص الذين كانوا مؤثرين في قراره بالانتقال إلى نابولي قال دي بروين: «تحدثت إلى زميلي روميلو لوكاكو وديريس ميرتنز عن نابولي، لكن في النهاية كان ذلك قراراً شخصياً مني ومن عائلتي، أعرف لوكاكو منذ كان عمره 13 عاماً، ولدينا صداقة عميقة، وذلك سيساعدني على التأقلم، خاصة فيما يتعلق باللغة وفهم جميع جوانب الكرة الإيطالية».

وقال دي بروين: «تلقيت عروضاً من أندية أخرى، لكن نابولي أقنعني بكل الطرق، لديهم مشروع طموح هنا وهم فريق رائع ولديهم مدرب رائع».

وبالحديث عن الفوارق بين مدربه السابق في سيتي جوسيب جوارديولا وأنطونيو كونتي في نابولي، قال دي بروين: «أعرف المدرب لأنه درب تشيلسي وتوتنهام، وهو يتبع أسلوباً مختلفاً عن جوارديولا، لكن في نفس الوقت هو واحد من أفضل المدربين في العقد الأخير في إيطاليا وأوروبا، وأن أعمل مع مدرب بهذا المستوى فهذه فرصة رائعة، أنا أعمل بجد، وأعتقد أنني سأعود لأفضل حالاتي في غضون خمسة أو ستة أسابيع».