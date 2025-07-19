سيلتك يتعاقد مع يامادا



جلاسكو (د ب أ)



أعلن نادي سيلتك الأسكلتندي تعاقده مع المهاجم الياباني شين يامادا من صفوف كاواساكي فرونتال بعقد لمدة أربع سنوات.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً 32 هدفاً في 121 مباراة مع كاواساكي.

وقال برندان روجرز، المدير الفني لسيلتك للموقع الرسمي لنادي «هو لاعب قوي، قادر على تسجيل وصناعة الأهداف، وأعتقد أنه قادر على إضافة بعد مهم لخط هجومنا».

وأضاف «أعرف أنه حريص جداً على ترك بصمته هنا في كرة القدم الأوروبية، وتقديم أداء مميز مع سيلتك، وأعتقد أنه يتمتع بالقوة واللياقة البدنية والحماس اللازمين لتقديم أداء رائع معنا».

وسجل يامادا 19 هدفاً في 38 مباراة بالدوري الياباني في الموسم الماضي.

وبات يامادا أحدث صفقة يبرمها سيلتك هذا الصيف، بعد أن تعاقد في وقت سابق مع المهاجمين بنيامين نيجرين وكالوم أوزماند والمدافعين هاياتو إينامورا وكيران تيرني وحارس المرمى روس دوهان

وقال يامادا «سيلتك من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، وشاهدت مواطني دايزن مايدا وريو هاتاتي وكيجو فوروهاشي يبدعون في سيلتك، وسأسعى جاهداً لتحقيق الإنجاز نفسه، وأنا لاعب مستقل، ومستعد لمواجهة جميع تحدياتي بنفسي».