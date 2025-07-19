«خورفكان للمعاقين» يعلن تأسيس فريق كرة الهدف للمكفوفين



خورفكان (وام)



أعلن نادي خورفكان للمعاقين تأسيس فريق كرة الهدف للمكفوفين، للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن العمل جارٍ وفق خطط مدروسة لتشكيل الفريق الجديد، وفق أعلى المعايير التي تسهم في اكتشاف مواهب مميزة في هذه اللعبة، وتوفير جميع المتطلبات، للارتقاء بقدراتهم، والمشاركة في البطولات المحلية والخارجية.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة النادي على تبني المبادرات المحفزة لفئة أصحاب الهمم، في بيئة آمنة تمنحهم فرص إظهار مواهبهم.

وفي سياق متصل، لفت علاي إلى أن فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة اختتم مشاركته في بطولة «أجيال الغد» لأندية غرب آسيا، في الأردن، بحصد الميدالية البرونزية لأول مرة خلال مشاركة النادي في بطولة خارجية بعد نتائج مميزة، مشيداً بجهود مجلس الشارقة الرياضي في توفير متطلبات هذه المشاركة.