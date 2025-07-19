لاعبان 15 عاماً في قائمة أرسنال إلى سنغافورة!



لندن (د ب أ)



ضم نادي أرسنال الإنجليزي، الثنائي البالغ من العمر 15 عاماً، ماكس داومان ومارلي سالمون لقائمته المسافرة إلى سنغافورة وهونج كونج.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن لاعب الوسط المهاجم داومان، والمدافع سالمون سينضمان إلى الصفقات الجديدة في الفريق مثل مارتن زوبميندي وكيبا أريزابالاجا وكريستيان نورجارد في قائمة مكونة من 30 لاعباً. ورغم ذلك لن يتواجد نوني مادويكي، المنضم من تشيلسي حديثاً مقابل 5. 48 مليون جنيه إسترليني، في القائمة وذلك في الوقت الذي يحصل فيه على فترة راحة بعد مشاركته مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وسينضم مادويكي «23 عاماً» لزملائه لدى عودتهم من آسيا.

وسيلعب أرسنال مباراتين في سنغافورة، أمام كل من ميلان الإيطالي يوم 23 يوليو الحالي ونيوكاسل يوم 27 من الشهر ذاته، قبل السفر إلى هونج كونج لمواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن ودياً يوم 31 من الشهر الجاري.

وينطلق مشوار أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم 17 أغسطس المقبل حيث يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد في أولى جولات الموسم الجديد.