الأهلي يرفض بيع أليو ديانج للحزم



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، أنه أرسل خطاباً لنادي الحزم السعودي يؤكد فيه عدم نيته بيع لاعب الوسط المالي أليو ديانج لصفوف الأخير.

وذكر الأهلي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ديانج ليس معروضاً للبيع، ولا نية للنادي في التفريط في خدماته.

وقال الأهلي، إن هذا الخطاب جاء بناء على طلب الحزم السعودي لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ديانج خاض فترة إعارة في الخلود السعودي الموسم الماضي لمدة موسم، قبل العودة إلى الأهلي، حيث شارك في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، والتي ودع فيها الأهلي البطولة من دور المجموعات.