مدرب مانشستر يونايتد يشيد بـ «الوافد الجديد»



لندن (د ب أ)



قال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، إن الوافد الجديد، ماتيوس كونيا، المنضم هذا الصيف أظهر ما يحتاجه الفريق خلال أول مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام ليدز يونايتد، في السويد.

قال أموريم في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «كانت مباراة تحضيرية، وبدا واضحاً أن المساحات بين خطوط الفريق كانت كبيرة للغاية أحياناً». أضاف المدرب البرتغالي «عانينا أثناء محاولة تنفيذ الضغط العالي عليهم، وشكلوا خطورة كبيرة علينا من التسديدات لتفوقهم في متابعة الكرة المرتدة».

تابع: «عانينا أيضاً على مستوى سرعة الإيقاع خاصة في وسط الملعب، لذا وجدنا صعوبة كبيرة في استرداد الكرة، لكننا صنعنا عدداً من الفرص».

المدير الفني لمانشستر يونايتد «أعتقد أن كونيا قدم لنا ما يحتاجه الفريق، فهو مميز في تسلم الكرة بين الخطوط، والانقضاض على مرمى المنافس بشراسة».

استطرد: «لقد تميز كونيا في ذلك مع فريقه السابق في الموسم الماضي، ونتوقع أن يقدم لنا نفس الميزة».

وقال أيضاً: «الانسجام بين كونيا وبرونو فرنانديز كان ضعيفاً بالطبع، لكن الثنائي سينسجم بشكل جيد».

ولعب كونيا الشوط الأول من المباراة الودية رفقة الوافد الجديد الآخر، دييجو ليون.

وانضم الظهير الأيسر ليون «18 عاماً» إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد الاتفاق على الصفقة في يناير الماضي مع ناديه سيرو بورتينو الباراجواياني.

قال أموريم: «إنه لاعب شاب قادم من باراجوي، ويقضي أسبوعه الثاني فقط في مانشستر، ولكنه قدم أداءً مميزاً، فهو يتعلم أموراً جديدة، وسيكون لاعباً ممتازاً».

وأكد روبن أموريم أن ودية ليدز يونايتد كانت بروفة جيدة، مشيراً إلى أن فريقه لديه الكثير ليقدمه في إطار الاستعداد لمواجهة ثلاثة أندية إنجليزية أخرى خلال الجولة الصيفية في الولايات المتحدة، وهم وستهام يونايتد وبورنموث وإيفرتون.