ألمانيا تضرب موعداً مع إسبانيا في «يورو السيدات»

زيوريخ (رويترز)



تصدت آن-كاترين بيجر ببراعة لركلة الترجيح الأخيرة المذهلة، لتقود ألمانيا إلى الفوز على فرنسا 6-5 في ركلات الترجيح، لتضرب موعداً مع إسبانيا بطلة العالم في نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعد مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي.

وطُردت المدافعة الألمانية كاترين هندريش، بعد مرور 13 دقيقة من البداية، بسبب شدها شعر لاعبة فرنسية، لتفتتح جريس جيورو التسجيل لفرنسا من ركلة جزاء.

وردت ألمانيا بهدف التعادل الرائع، عندما حولت سيوكه نوسكن تمريرة عرضية من ركلة ركنية، نفذتها كلارا بويل بضربة رأس نحو الشباك، وظهرها للمرمى في الدقيقة 25.

وتم إلغاء هدفين لفرنسا بداعي التسلل، ونفذت نوسكن ركلة جزاء للفريق الألماني في الشوط الثاني تصدت لها حارسة فرنسا.

وبعد فشل أي من الفريقين في هز الشباك في الوقت الإضافي، اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، لتسجل كاترين بيجر ركلة بنفسها، ثم تصدت لركلة جزاء أليس سومبات لتقود ألمانيا إلى نصف النهائي.

وتلتقي إنجلترا مع إيطاليا في مباراة نصف النهائي الأخرى الثلاثاء.