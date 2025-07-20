«جذب الشعر» من «مونديال الأندية» إلى «يورو السيدات»!

بازل (أ ب)



تعرضت لاعبة للطرد في كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات المقامة حالياً في سويسرا، وذلك بعدما قامت بجذب منافسة من الشعر، بعد ستة أيام من واقعة مماثلة في نهائي كأس العالم للأندية للرجال.

ورصدت تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) كاترين هندريش، لاعبة وسط المنتخب الألماني، وهي تجذب شعر جريدج مبوك، قائدة المنتخب الفرنسي خلال تنفيذ ضربة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء.

ومع خوض أقل من 13 دقيقة، تعرضت هندريش للبطاقة الحمراء، ورغم كونها واقعة غير اعتيادية يتم بسببها اتخاذ قرار بالطرد، فإنها الواقعة الثانية فقط في ظرف أقل من أسبوع.

وتعرض جواو نيفيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، للطرد بعدما جذب منافسه مارك كوكريلا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، قرب نهاية المباراة التي فاز بها تشيلسي 3 - صفر في نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.