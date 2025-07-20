الجزيرة يدشن «الوديات» بـ «ثلاثية»



مراد المصري (أبوظبي)



استهل الجزيرة مبارياته الودية في معسكر إسبانيا، بالفوز على أوروبا إف سي 3-2، وسجل «الثلاثية» عبدالله رمضان، ونيكولا فوكيتش، وأبولينير بوجما.

ودفع المغربي الحسين عموتة مدرب «فخر أبوظبي»، بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين، وشهد الأول مشاركة علي خصيف، محمد ربيع، خليفة الحمادي، رافيل تاجير، إلياس الكريمي، محمد النني، عبدالله رمضان، نبيل فقير، ياسر زهلي، برونو كونسيساو، وفينيسيوس ميلو، وفي الشوط الثاني كل من ستويان ليكوفيتش، مبارك بن زامة، حمدان العامري، ريتشارد أكونور، نيكولا فوكيتش، مامادو كوليبالي، جاي دي جوسينز، أبولينير بوجما، رامون ميريز، وعلي المعمري.

ويتواصل معسكر الجزيرة في إسبانيا إلى 4 أغسطس المقبل، ويتخلله المزيد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة ناستيك الإسباني 24 يوليو الجاري، ومارسليا الفرنسي 26 يوليو.