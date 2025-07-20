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الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يتطلع إلى التعويض في بطولة العالم لـ «الفورمولا-2»

«أبوظبي للزوارق» يتطلع إلى التعويض في بطولة العالم لـ «الفورمولا-2»
20 يوليو 2025 10:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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واجه فريق أبوظبي للزوارق السريعة «تحديات صعبة»، في «الجولة الثانية» من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي أُقيمت في مدينة كلابيديا الليتوانية، حيث حل راشد القمزي «حامل اللقب»، على متن زورق «أبوظبي 1» في المركز الرابع عشر في السباق الرئيسي، فيما غاب زميله منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» عن المشاركة، نتيجة تعرضه لـ «وعكة صحية».
وشهدت الجولة منافسة قوية بين 23 زورقاً، تأهل منها 20 زورقاً إلى السباق الرئيسي، حيث توّجت السويدية ماتيلدا وايبرج بالمركز الأول، وجاء الفرنسي بيتر مورين في المركز الثاني، وحل السويدي هيلمير وايبيرج ثالثاً.
وأكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن سوء الأحوال الجوية خلال سباق «أفضل زمن»، أثر على أداء الفريق، حيث اضطر القمزي للانطلاق من مراكز متأخرة، مما صعب من مهمة التقدم في السباق.
وقال: «الحظ لم يكن حليفنا في هذه الجولة، ولكننا على ثقة بقدرة القمزي على التعويض مع تبقي ثلاث جولات حاسمة في البطولة، كما ننتظر عودة قوية للمنصوري في الجولات المقبلة».
ويحمل راشد القمزي في سجله إنجازاً استثنائياً بتحقيقه لقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-2» خمس مرات سابقة، ليكون صاحب الرقم القياسي الأفضل بين جميع المشاركين في البطولة الحالية.
ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة مع الجولة الثالثة، التي تقام في مدينة سان نازارو الإيطالية نهاية أغسطس المقبل، وسط تطلعات فريق أبوظبي للعودة إلى منصة التتويج واستعادة الصدارة.

الإمارات
أبوظبي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
راشد القمزي
منصور المنصوري
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