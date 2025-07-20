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الرياضة

ريفر بليت يتصدر الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت يتصدر الدوري الأرجنتيني
20 يوليو 2025 11:22

بوينس آيرس (د ب أ)

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اقتنص ريفر بليت صدارة المجموعة الثانية من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفه إنستيتوتو 4-0 فجر اليوم، في المرحلة الثانية.
وفي باقي المباريات تعادل جودوي كروز مع سارمينتو سلبياً، وبلاتينسي مع فيليز سارسفيلد سلبياً.
ورفع ريفر بليت رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين لينفرد بصدارة المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن أربعة منافسين له.
وتقدم فاكوندو كوليديو بهدف لريفر بليت في الدقيقة 44، ثم أحرز سانتياجو لينسينا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و67، وتكفل جوليانو جالوبو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89.

الأرجنتين
ريفر بليت
الدوري الأرجنتيني
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