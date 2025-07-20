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الرياضة

مكاسب فنية لخورفكان من «التجربة الأولى»

مكاسب فنية لخورفكان من «التجربة الأولى»
20 يوليو 2025 11:27

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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خرج الجهاز الفني لخورفكان بقيادة حسن العبدولي بمكاسب فنية عدة، من المباراة الودية الأولى، في معسكر النمسا، ضمن برنامج الإعداد لموسم 2025-2026.
وشهدت التجربة تفوق خورفكان على إس في لافنيتز النمساوي بثلاثة أهداف أحرزها لورينسي وكوندي، وسيونج لي.
ويعتبر اللقاء فرصة مثالية للمدرب للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، خاصة العناصر الجديدة الذين تعاقد معهم النادي مؤخراً، وأبدى العبدولي ارتياحه لما قدمه كوندي، الذي ظهر بمستوى لافت في وسط الملعب، وقدم أداءً متوازناً من حيث التحرك والتمرير وصناعة اللعب.
كما خطف المهاجم البرازيلي لورنسي الأنظار، بعد أن أظهر انسجاماً سريعاً مع زملائه، وقدم مستوى متميزاً في الهجوم، ما يعكس جاهزيته لتقديم الإضافة في الخط الأمامي خلال الموسم الجديد.
وظهرت ملامح الارتياح على العبدولي ورضاه عن أداء المجموعة عموماً، خاصة أن اللقاء الودي منحه مؤشرات إيجابية حول تطور مستوى الفريق، وتصاعد نسق الانسجام بين اللاعبين، ويعمل على مواصلة العمل لتجهيز «التشكيلة المثالية» قبل انطلاق البطولات الرسمية.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خوفكان
حسن العبدولي
النمسا
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