هاو يرفض تكهنات رحيل إيساك عن نيوكاسل



لندن (رويترز)



أبدى إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، ثقته في بقاء المهاجم ألكسندر إيساك في صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بداية موسم 2025-2026، بعد استبعاد اللاعب السويدي من خوض المباراة الودية أمام سلتيك، التي انتهت بالخسارة 4-صفر بسبب الحديث عن انتقاله.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مهتم بالتعاقد مع الدولي السويدي إيساك (25 عاماً) الذي تتبقى ثلاث سنوات في عقده مع نيوكاسل.

سجل إيساك 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم ليفربول والفائز بالحذاء الذهبي محمد صلاح الذي أحرز 29 هدفاً.

وانضم إيساك، الذي خاض 52 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إلى نيوكاسل قادماً من ريال سوسيداد الإسباني في 2022، وسجل منذ حينها 62 هدفاً في 109 مباريات مع نيوكاسل في جميع المسابقات.

قال هاو للصحفيين بعد المباراة: «كان هذا قراري (استبعاده من المباراة)، سافر معنا إلى جلاسجو، لكنني قررت إعادته بسبب التكهنات المحيطة به».

وأضاف: «آخر شيء أراده هو أن يجلس ويشاهد المباراة، لم يكن هذا منصفاً بالنسبة له، لكني واثق من أنه سيظل لاعباً في نيوكاسل مع نهاية فترة الانتقالات».

وأردف: «من الصعب عليّ تقديم صورة واضحة تماماً عن أي لاعب، أليكس سعيد في نيوكاسل ويحب اللاعبين والجهاز الفني والفريق، أنا واثق من أنه سيكون هنا في بداية الموسم».

وتابع: «نعم، تحدثت معه، لكن هذا ليس أمراً غريباً، أحترم مسيرة اللاعب وكم هي قصيرة، أليكس رائع حقاً، وتدرب جيداً بالفعل، ويدرك أن ضجة ستحيط به».

سيخوض نيوكاسل، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مباراة ودية أمام أرسنال في سنغافورة يوم الأحد المقبل.

