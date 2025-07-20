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الرياضة

ساو باولو.. «خطوة الهروب» في البرازيل!

ساو باولو.. «خطوة الهروب» في البرازيل!
20 يوليو 2025 12:00

 
ساو باولو (د ب أ)

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ابتعد ساو باولو خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كورينثيانز 2 -صفر بالمرحلة الخامسة عشرة.
وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز ميراسول على سانتوس 3 -صفر.
وحصد ساو باولو ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد كورينثيانز عند 19 نقطة في المركز العاشر.
وتقمص لوسيانو دور البطولة، وسجل هدفي الفوز لساو باولو في الدقيقتين 32 و35.
وفي المباراة الأخرى، حسم ميراسول فوزه على سانتوس بثلاثة أهداف حملت توقيع فرانسيسكو شيكو في الدقيقة 69 ورينالدو في الدقيقة 73 وكريستيان ريناتو في الدقيقة 90، الفوز رفع رصيد ميراسول إلى 21 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد سانتوس عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

البرازيل
الدوري البرازيلي
ساو باولو
كورينثيانز
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