«جود شير» تستهدف سباق «ألباما ستيكس»



عصام السيد (أبوظبي)



نزلت المهرة «جود شير»، الفائزة بسباق كنتاكي أوكس «الفئة الأولى» لمصلحة جودلفين، إلى المران، وقطعت مسافة نصف ميل في زمن 50.66 ثانية، وفقاً لتوقيتات رابطة سباقات نيويورك، على المسار الرئيسي لمضمار ساراتوجا، استعداداً لسباق ألاباما ستيكس «الفئة الأولى» لمسافة ميل وربع، والبالغة جوائزه 600 ألف دولار، والذي يُقام في 16 أغسطس.

وتحت إشراف المدرب براد كوكس، الحائز على جائزة إكليبس مرتين، حققت ابنة «ميداليا دورو» ذات اللون البني الفاتح 7 انتصارات من 7، قبل أن تنهي السباق في المركز الخامس في آخر مشاركة لها في سباق أكورن ستيكس «الفئة الأولى» لمسافة ميل وثمن الميل، والذي أقيم 6 يونيو الماضي.

وقال بليك كوكس، الذي كان موجوداً في موقع سباق «الفئة الأولى» بصفته المدرب المساعد لوالده براد: «قطعت نصف ميل بسلاسة من المركز الأول عند ثلاثة أثمان، أبقيناها بعيدة عن المسار، وأعتقد أنها اجتازت 50 ثانية، وهو ما أردناها أن تفعله تحديداً، ولدينا متسع من الوقت حتى سباق ألاباما، وفي الأسابيع القليلة المقبلة، نبدأ في مطالبتها ببذل المزيد من الجهد».

وأضاف بليك كوكس: دخول (جود شير) في المركز الخامس، في مشاركتها الأخيرة، خلف الفائزة «لا كارا» على المسار الرئيسي الموحل، كان محيراً، لكن يبدو أنها تبلي بلاءً حسناً منذ ذلك الحين.

وقال كوكس: «لا أعرف حقاً عن (سباق أكورن)، كان مجرد محاولة جادة، ولا يمكننا إيجاد العذر، يمكنك أن تلاحظ من الخلف أنها لم تكن تسير بشكل جيد، لكن نأمل أن تعود إلى مستواها السابق في سباق ألاباما».

وحققت «جود شير» أكثر من 1.7 مليون دولار مكاسب مالية، وهي مرشحة بقوة لنيل لقب بطلة المهرات في عمر 3 سنوات، وذلك بفضل نتيجتها في سباق كنتاكي أوكس، وفوزها في سباقي الفئة الثانية في سباقي راشيل ألكسندرا وفير جراوندز أوكس في فير جراوندز.

ومن جهة أخرى، أثبتت مهرة جودلفين المتطورة «سبيريتد ستايل»، ابنة الفحل «سي ذا ستارز»، والبطلة «وايلد إلوش» جدارتها بالانتقال إلى مستوى «قوائم»، عندما حققت فوزاً من دون عناء في سباق ريك آند ماري هامبرو أفروتيت ستيكس على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة 19 يوليو.