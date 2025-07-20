عبدالله الهاشمي: الإمارات «قبلة» لنجوم ومشاهير وعشاق الجولف

أبوظبي (الاتحاد)



أكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، أن الاتحاد يبذل جهوده من أجل نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها من مختلف الفئات العمرية والجنسيات في الإمارات، إذ شهدت الفترة الأخيرة نمواً متصاعداً، من خلال برنامج «صقور المستقبل»، والذي يتم من خلاله إقامة عدة بطولات شهرية، إلى جانب المشروع الوطني للناشئين، والذي استقطب أعداداً كبيرة من اللاعبين واللاعبات الواعدين.

وأضاف: «من الأمور التي تسهم بشكل كبير في نشر اللعبة البنية التحتية المؤهلة في الإمارات، من خلال وجودة عدة ملاعب في مختلف إمارات الدولة، يصل عددها إلى أكثر من 22 ملعباً، والدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة، سواء من خلال إقامة بطولات عالمية، بمشاركة نخبة النجوم والمشاهير لتصبح الإمارات (قبلة) لهؤلاء اللاعبين، أو من خلال البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد لمختلف الفئات».

وأشار الهاشمي إلى هناك 8 منتخبات وطنية مختلفة للجولف لتمثيل الدولة في مختلف المستويات العمرية من الجنسين، وهي منتخبات الأشبال والناشئين والشباب تحت 13 و15 و18 عاماً، ومنتخب الرجال، ومنتخب الرواد، الأمر الذي يسهم في منح الفرصة لتمثيل الإمارات على مستوى العالم في مختلف البطولات، إلى جانب منتخبات السيدات والفتيات تحت 16 سنة وتحت 13 سنة.

ونوه نائب رئيس الاتحاد إلى أن عدد المسجلين في كشوفات الاتحاد تجاوز 8800 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف ممارس للعبة بشكل عام في الدولة، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمل حالياً على برنامج لتأهيل لاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس الأميركية.

وأكد اللواء طيار الهاشمي، أن التركيز على الناشئين يعد أبرز خطط الاتحاد في الوقت الحالي، لاستقطاب المزيد من اللاعبين الموهوبين، ليكون لهم الدور مستقبلاً مع المنتخبات الوطنية التي أكدت حضورها للوقوف على منصات التتويج، وهو ما يظهر من النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية في عدة مناسبات ومشاركات خارجية عبر هؤلاء اللاعبين.

وأضاف: «لدينا أيضاً قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات، يتواجد معظمها بأعداد تتجاوز الـ 80 ألف متفرج في البطولات الكبرى التي تستضيفها الدولة في مختلف الإمارات، الأمر الذي يؤكد مدى انتشار اللعبة بين جميع أفراد وفئات المجتمع، وكذلك مدى التحول الكبير في ارتفاع قاعدة المشاركين من جميع الجنسيات لمتابعة نجوم وأبطال العالم».

وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية بين اتحاد الجولف، وجولة دي بي ورلد والجهات الحكومية والخاصة يمثل حجر الزاوية في دعم رؤى وخطط الاتحاد الاستراتيجية، سواء من ناحية إقامة البطولات المحلية واستضافة البطولات الدولية، وكذلك دعم اللاعبين الموهوبين على الصعد كافة.