ليفاندوفسكي.. «ريعان الشباب» في برشلونة!

معتز الشامي (أبوظبي)



في 19 يوليو 2022، أعلن برشلونة عن أحد أكثر الأخبار المرتقبة، بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي لأربعة مواسم مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين أخرى متغيرات.

ومرت 3 سنوات على توقيع الصفقة الرسمية، حيث كان النادي أعلن عن الاتفاق الأولي مع بايرن ميونيخ، يدخل البولندي موسمه الرابع مع برشلونة في سن السابعة والثلاثين، والذي يُكمله في 21 أغسطس، وحريص على مواصلة مسيرته الثانية.

في المواسم الثلاثة، سجل اللاعب الدولي 101 هدف في 144 مباراة، وكان لاعباً أساسياً بلا منازع تحت قيادة تشافي وهانزي فليك، كما فاز بلقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

على المستوى الفردي، فاز في موسمه الأول بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 23 هدفاً، في سن السابعة والثلاثين تقريباً، يتطلع ليفاندوفسكي، الذي أظهر علامات على العمل الجاد طوال الصيف، للوصول إلى أفضل حالة ممكنة قبل بداية الموسم.

وفي عامه الأول مع برشلونة، أصبح الدولي هداف الموسم، لعب ما مجموعه 46 مباراة في جميع المسابقات، ومنذ يوم انضمامه، تم تصنيفه لاعباً أساسياً بلا منازع، لكن الموسم التالي، 2023-2024، جاء صعباً على ليفاندوفسكي، وكان في طريقه إلى الرحيل في الصيف مع وجود المدرب تشافي، في هذا الموسم، سجل 26 هدفاً، وأدى رحيل المدرب الكتالوني ووصول الألماني هانسي فليك، إلى تغيير وضع النجم البولندي أيضاً.

وفي الواقع، من بين المواسم الثلاثة التي قضاها المهاجم في برشلونة، كان الموسم الماضي هو الأفضل له، حيث سجل ليفاندوفسكي 42 هدفاً إجمالاً، هذا هو رقمه القياسي لاعباً في برشلونة، وسجل 27 هدفاً في الدوري الإسباني، لكن ذلك لم يكن كافياً لتأمين جائزة «الهداف» الثانية له، رغم أنه كان ينافس على الجائزة طوال الموسم، إلا أن مبابي أنهى الموسم في صدارة الترتيب برصيد 31 هدفاً.

ومع ذلك، كان هذا أفضل موسم للاعب البولندي أمام المرمى مع برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل 11 هدفاً في البطولة القارية الأهم.

ويعد ليفاندوفسكي من بين أكبر ثلاثة مهاجمين سناً في الدوري الإسباني، في الموسم الماضي، تصدّر مهاجم جيرونا كريستيان ستواني القائمة، والذي جدد عقده في 30 يونيو لموسم إضافي مع خيار التمديد، يبلغ من العمر 38 عاماً.

وفي الوقت نفسه، وقّع ياجو أسباس عقداً حتى نهاية الموسم مع سيلتا فيجو، وهو أكبر سناً من البولندي بعام، وفي المركز الثالث، يأتي ليفاندوفسكي، الذي يبلغ 37 عاماً في 21 أغسطس، ويرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2026.