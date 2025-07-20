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الرياضة

1000 لاعب يخوضون التحدي في بطولة العالم للفنون القتالية بالعين

1000 لاعب يخوضون التحدي في بطولة العالم للفنون القتالية بالعين
20 يوليو 2025 13:59


العين (الاتحاد)

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تنطلق، يوم الاثنين، منافسات «النسخة السادسة» من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها مدينة العين للمرة الأولى من 21 إلى 27 يوليو الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويشارك في البطولة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة، ما يجعلها الأكبر في تاريخ البطولة منذ انطلاقها، حيث يتنافس اللاعبون ضمن أربع فئات عمرية تشمل: الناشئين D (10-11 عاماً)، الناشئين C (12-13 عاماً)، الناشئين B (14-15 عاماً)، والناشئين A (16-17 عاماً).
ويمثل منتخب الإمارات في البطولة 57 لاعباً ولاعبة، بعد معسكر تدريبي خارجي في تايلاند، ضمن استعداداته للمنافسة على المراكز المتقدمة، سعياً لتكرار إنجاز النسخة الماضية التي حقق فيها المنتخب المركز الرابع ونال 12 ميدالية.
وأكد محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة، أن استضافة العين لهذا الحدث العالمي للمرة الأولى، وبمشاركة قياسية، تعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارات على خريطة الرياضات القتالية الدولية، مشيراً إلى أن البطولة تمثل نموذجاً رياضياً وإنسانياً يعزز التفاهم بين الثقافات ويدعم تطلعات الشباب.
وأوضح أن البطولة تُعد منصة لصناعة الأبطال، وجسراً للتقارب بين الشعوب من خلال الرياضة، لافتاً إلى إعداد برامج نوعية للرياضيين والوفود المشاركة تتيح لهم خوض تجربة إماراتية متكاملة تمزج بين الضيافة الرفيعة، والترفيه، والتبادل الثقافي.
وأضاف الحوسني أن منتخب الإمارات يواصل استعداداته بمعنويات عالية وإصرار كبير على تحقيق مشاركة مشرفة، مؤكداً ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج متميزة تعكس تطور رياضة الفنون القتالية في الدولة.

الإمارات
العين
الفنون القتالية المختلطة
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