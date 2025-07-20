«اليويفا» يهدد ثنائي «البريميرليج» بالاستبعاد!



معتز الشامي (أبوظبي)



ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حذر تشيلسي وأستون فيلا من أن صفقات تبادل اللاعبين تخضع لمراقبة دقيقة، للتأكد من عدم تضخم الرسوم، ويعتقد أن «اليويفا» أبدى اعتراضه على صفقة واحدة سابقة على الأقل، بحسب صحيفة «التايمز»، وفي السنوات الأخيرة، دفعت أندية الدوري الإنجليزي رسوماً كبيرة لبعضها البعض في الحالات التي انتقل فيها اللاعبون في الاتجاهين.

وكانت هناك احتجاجات من جانب المنافسين، حيث قالوا إن هذا الإجراء تم بهدف زيادة دخل الانتقالات بشكل مصطنع، من أجل الامتثال لقواعد الربحية والاستدامة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الكشف عن أن الاتحاد الأوروبي تدخل لخفض قيمة صفقة واحدة على الأقل شملت الناديين.

وتم تغريم تشيلسي مبلغ 31 مليون يورو (26.8 مليون جنيه إسترليني) بسبب انتهاك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، وقد يرتفع هذا الرقم إلى رقم قياسي يبلغ 91 مليون يورو (78.5 مليون جنيه إسترليني) إذا فشل في الامتثال خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط تهديد بفرض المزيد من العقوبات عليه.

كما تم تغريم أستون فيلا 11 مليون يورو (9.5 مليون جنيه إسترليني)، وهو المبلغ الذي قد يرتفع إلى 26 مليون يورو (22.4 مليون جنيه إسترليني)، وذكر الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أنه نظر في «المعاملات التي تنطوي على تبادل اللاعبين»، وأن تلك «تتطلب تعديلات محددة على النتيجة المالية للنادي».

وأضافت صحيفة «التايمز» أن الاتحاد الأوروبي يواصل التدقيق في جميع صفقات التبادل هذه، لكن تشيلسي وفيلا يكونان تحت المجهر بشكل خاص بعد تسوياتهما، وانضم أوماري كيليمان إلى تشيلسي، قادماً من فيلا، مقابل 19 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، لكنه لم يشارك بعد مع النادي.

وانتقل إيان ماتسن أحد خريجي أكاديمية تشيلسي، إلى فيلا مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع النادي في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، وسيتم استبعاد الناديين من المنافسات الأوروبية لمدة موسم في حال خرقهما للتسوية.