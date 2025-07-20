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الرياضة

«خورفكان للمعاقين» يحصد برونزية غرب آسيا لكرة السلة

«خورفكان للمعاقين» يحصد برونزية غرب آسيا لكرة السلة
20 يوليو 2025 14:03

فيصل النقبي (خورفكان)
حقق فريق خورفكان للمعاقين إنجازاً مهماً بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة «أجيال الغد» التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأندية غرب آسيا، والتي أقيمت في الأردن خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو الجاري، وذلك في أول تتويج خارجي للفريق.
وجاء التتويج بعد فوز الفريق على سلطنة عُمان (65-43)، وعلى المستقبل الفلسطيني (60-43)، ثم الاتحاد البحريني (58-40)، قبل أن يكرر تفوقه على عمان في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة (20-0).
وأشاد النادي بدعم مجلس الشارقة الرياضي ومساندته للمشاركة الخارجية، فيما أكد قائد الفريق جاسم الناعور أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة التألق محلياً وخارجياً، خاصة بعد التتويج بلقب الدوري المحلي للموسم الرابع توالياً.

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