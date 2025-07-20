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الرياضة

البطائح يواجه «الآلات الزراعية» في معسكر صربيا

البطائح يواجه «الآلات الزراعية» في معسكر صربيا
20 يوليو 2025 16:30

علي معالي (أبوظبي)

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يخوض فريق البطائح مباراته الودية الثانية غداً الاثنين، في المعسكر الصربي، بلقاء فريق «آي إم تي» أحد فرق الدوري الممتاز الصربي، الذي تأسس على يد شركة تصنيع الآلات الزراعية، التي تحمل الاسم نفسه عام 1953، والتي صعدت لهذه المسابقة منذ سنوات قريبة، وتعتبر التجربة المنتظرة مهمة للبطائح، بعد أن تعادل في التجربة الأولى أمام فريق ييدينستفو الصربي سلبياً.
وفي مباراة «آي إم تي»، ستكون التجربة مختلفة، وقوية في نفس الوقت، حيث يسعى فرهاد مجيدي إلى تطبيق أفكار جديدة بعد تدريبات المرحلة السابقة، وتجربة أكبر عدد من اللاعبين، في ظل الحالة المعنوية الجيدة للفريق الذي يعيش حالة من الاستقرار الفني العالية في الوقت الراهن، واستقرار المدرب كذلك على شكل الفريق بنسبة تفوق الـ 90%، وهو ما يضمن الانسجام بين كافة العناصر.

البطائح
صربيا
دوري أدنوك للمحترفين
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