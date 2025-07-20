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الرياضة

كلباء يضم أحمد نور الله لموسمين

كلباء يضم أحمد نور الله لموسمين
20 يوليو 2025 14:10

فيصل النقبي (كلباء)
أعلنت شركة كرة القدم بنادي كلباء عن تعاقدها الرسمي مع لاعب الوسط الإيراني أحمد نور الله لمدة موسمين، قادماً من نادي الوحدة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز صفوف الفريق الأول، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
ويُعد نور الله من الأسماء المعروفة في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يمتلك تجربة مميزة في الملاعب الإماراتية منذ انضمامه إلى شباب الأهلي في عام 2021، حيث تألق في صفوف الفريق وأسهم في تتويجه بلقب الدوري موسم 2022-2023، قبل أن ينتقل إلى نادي الوحدة في يوليو 2023.
وخلال فترة تواجده في «دورينا»، قدم اللاعب الإيراني مستويات لافتة، حيث شارك في أكثر من 60 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 16 هدفاً، إلى جانب صناعة 15 تمريرة حاسمة.
وتأتي صفقة نور الله ضمن استراتيجية إدارة كلباء لتدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة، خاصة في منطقة وسط الملعب، بعد خروج اللاعب الإيطالي دانييل بيسا من حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش.
وتعوّل جماهير كلباء كثيراً على الصفقة الجديدة، لما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية عالية وخبرة طويلة في دوري المحترفين، إلى جانب حضوره الدولي مع المنتخب الإيراني في مناسبات كبرى مثل كأس آسيا وكأس العالم.

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