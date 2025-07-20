أكبر «أرباح الانتقالات» في تاريخ «البريميريج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لم تكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بحاجة أبداً إلى أن تكون أكثر ذكاء في سوق الانتقالات، وإضافة إلى اختيار اللاعبين المناسبين للتعاقد معهم وتطوير تشكيلاتها على المدى القصير، يتعين على العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا الآن التركيز على الإمكانات طويلة الأجل لتعاقداتها مع لاعبين جدد، مع احتمال بيعهم لتحقيق أرباح طائلة.

وسواء من خلال قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو قواعد الربح والاستدامة الخاصة بـ «البريميرليج»، تواجه الأندية الإنجليزية ضغوطاً أكبر من أي وقت مضى لزيادة أرباحها من بيع اللاعبين.

أي الأندية الإنجليزية حققت أفضل النتائج فيما يتعلق بشراء اللاعبين بأسعار منخفضة وبيعهم بمبالغ طائلة؟

وتتصدر بعض الأسماء القائمة، ومن غير المفاجئ أن صفقة انتقال فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو في موسم 2017-2018، لا تزال الصفقة الأكثر ربحية بين الأندية الإنجليزية، دفع نادي أنفيلد 13 مليون يورو فقط لضم لاعب خط الوسط البرازيلي من إنتر ميلان عام 2012، وحقق ربحاً مذهلاً بلغ 122 مليون يورو بعد 5 سنوات فقط.

ومن المثير للاهتمام أن الصفقات التي تشمل برشلونة، أو حتى منافسه في الدوري الإسباني ريال مدريد، تُشكل جزءاً كبيراً من أكبر الصفقات التي تبيع فيها الأندية الإنجليزية لاعبيها مقابل مبالغ طائلة، ولا يقل عن 5 من أكبر 10 أرباح تحققها الأندية الإنجليزية عن طريق شراء مدريد أو برشلونة للاعبي «البريميرليج».

ويُعتبر دين هويسن، أحدث لاعب ينضم إلى ريال مدريد، من بين أفضل 20 صفقة، بعد أن حقق بورنموث ربحاً 42.9 مليون يورو بعد بيعه هذا الصيف مقابل 62.5 مليون يورو.

وينضم إلى كوتينيو وهويسن في القائمة جاريث بيل وإيدن هازارد وكريستيانو رونالدو، الذين انتقلوا جميعاً إلى مدريد وحققوا لأنديتهم في الدوري الإنجليزي أرباحاً طائلة، ومع انتقال لويس سواريز إلى برشلونة في عام 2014، حقق ليفربول ما لا يقل عن 177 مليون يورو من الأرباح الصافية من نظيره الإسباني على مدار 3 مواسم فقط.

ومع ذلك، لا شك أن أكبر الأرباح المحققة في «البريميرليج» جاءت من صفقات ضمت ناديين في الدوري الإنجليزي، وكان انتقال مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي ثاني أكثر الصفقات ربحاً في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث حقق لبرايتون ربحا قدره 87.8 مليون يورو، بينما كانت الصفقتان السادسة والثامنة من نصيب ليستر سيتي، حيث انتقل هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد (ربح 73.3 مليون يورو)، وانتقل رياض محرز إلى مانشستر سيتي (ربح 67.3 مليون يورو).

وبالتالي، ظهر الناديان ضمن قائمة العشرين الأوائل 6 مرات في الواقع، وإضافة انتقال ويسلي فوفانا إلى تشيلسي للصفقتين المذكورتين، يكون ليستر حقق ربحاً مذهلاً قدره 186 مليون يورو من 3 لاعبين فقط، وأضف إلى ذلك رحيل جون ستونز وروميلو لوكاكو عن إيفرتون إلى مانشستر سيتي وتشيلسي على التوالي، محققين ربحاً إجمالياً قدره 101.4 مليون يورو.

وحقق ساوثهامبتون ربحا قدره 70 مليون يورو من بيع فيرجيل فان ديك، كما حقق بورنموث ربحاً ضخماً قدره 43.1 مليون يورو من انتقال دومينك سولانكي مؤخراً إلى توتنهام، ومن الواضح أن هناك مستويات واضحة في الدوري الإنجليزي، حيث تميل أندية «الستة الكبار» إلى إنفاق مبالغ طائلة على لاعبين تألقوا في فرق منتصف الجدول أو الصاعدة حديثاً.



أرباح الانتقالات

1- فيليب كوتينيو (ليفربول إلى برشلونة): 122 مليون يورو

2- مويسيس كايسيدو (برايتون إلى تشيلسي): 87.8 مليون يورو

3- جاريث بيل (توتنهام إلى ريال مدريد): 86.3 مليون يورو

4- إيدن هازارد (تشيلسي إلى ريال مدريد): 85.8 مليون يورو

5- كريستيانو رونالدو (مان يونايتد إلى ريال مدريد): 75 مليون يورو

6- هاري ماجواير (ليستر سيتي إلى مان يونايتد): 73.3 مليون يورو

7- فيرجيل فان ديك (ساوثهامبتون إلى ليفربول): 70 مليون يورو

8- رياض محرز (ليستر سيتي إلى مان سيتي): 67.3 مليون يورو

9-لويس سواريز (ليفربول إلى برشلونة): 55.2 مليون يورو

10- جوليان ألفاريز (مان سيتي إلى أتلتيكو مدريد): 53.6 مليون يورو

11- جون ستونز (إيفرتون إلى مان سيتي): 52.1 مليون يورو

12- روميلو لوكاكو (إيفرتون إلى تشيلسي): 49.3 مليون يورو

13-جون دوران (أستون فيلا إلى النصر): 47.5 مليون يورو

14- مارك كوكوريلا (برايتون إلى تشيلسي): 47.3 مليون يورو

15- كايل ووكر (توتنهام إلى مان سيتي): 46.8 مليون يورو

16- ويسلي فوفانا (ليستر سيتي إلى تشيلسي): 45.4 مليون يورو

17- مايكل أوليس (كريستال بالاس إلى بايرن ميونيخ): 43.7 مليون يورو

18- دومينيك سولانكي (بورنموث إلى توتنهام): 43.1 مليون يورو

19- نيمانيا ماتيتش (تشيلسي إلى مان يونايتد): 43 مليون يورو

20- دين هويسن (بورنموث إلى ريال مدريد): 42.9 مليون يورو