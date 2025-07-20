الرجبي إلى أوغندا لمواجهة ناميبيا في تصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

تغادر، غداً الاثنين، بعثة منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً، متوجهة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لمواجهة منتخب ناميبيا، «وصيف أفريقيا»، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، حيث تجمع المباراة التي تقام يوم السبت المقبل بين وصيف آسيا ووصيف أفريقيا، ويلعب الفائز منهما في ملحق التصفيات النهائية، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخب بلجيكا خامس أوروبا، وثاني أميركا الشمالية.

وتترأس البعثة فوزية فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم البعثة 23 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة أبولو بيرليني، ومعه 4 مدربين مساعدين والجهاز الطبي ونزار مهران إداري البعثة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن مجلس إدارة الاتحاد حرص على سفر البعثة مبكراً، وإقامة معسكر هناك للتعود على الأجواء وضمان تركيز اللاعبين في التدريبات حتى التدريب الرئيسي في ملعب المباراة، وأن المنتخب لم يتوقف في التدريبات منذ الفوز على منتخب سريلانكا والحصول على مقعد الوصافة بعد هونج كونج، الذي تأهل مباشرة إلى المونديال.

وأضاف: «الطموحات كبيرة في العبور إلى التصفيات الأخيرة في دبي، ورغم أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا لهذه المرحلة من التصفيات، إلا أن الجميع لديه الرغبة والحماس لمواصلة المسيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الرجبي الإماراتي، ولعل التقدم في التصنيف الدولي للمركز 40 يرفع من سقف الطموحات ويحفز اللاعبين لمزيد من الانتصارات التي تدفع به إلى الأمام».

ووجه الزعابي الشكر إلى جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري على كل ما قدموه في الفترة الماضية والتمسك بأمل التأهل للمونديال، وقال: «مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم يقف خلف منتخبنا في المهمة المونديالية ويدعمه من أجل تحقيق الحلم، والجميع يدرك أن المباراة ليست سهلة، لأننا نواجه وصيف أفريقيا، والذي جاء بعد زيمبابوي الذي تأهل مباشرة للمونديال، ولكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في التقدم خطوة نحو الحلم واللعب في الملحق الأخير في دبي».

