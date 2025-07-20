المحمود: قائمة العين «مغلقة» ولابا وكاكو وسنابريا وإيريك مستمرون

معتز الشامي (أبوظبي)

انطلقت المرحلة الأولى من معسكر العين الخارجي، ضمن برنامج الإعداد الفني للموسم الجديد والذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل، ويقام على مرحلتين، ستكون الأولى في العاصمة المغربية الرباط من 20 إلى 29 يوليو، والثانية في مدينة مورسيا الإسبانية من 30 يوليو حتى 10 أغسطس.

وأكد محمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة نادي العين، أن تحضيرات «الزعيم» تسير وفق خطة فنية دقيقة تم إعدادها بالتنسيق مع الجهاز الفني، وأضاف: «نولي هذه المرحلة أهمية قصوى ونعمل على تهيئة كل عوامل النجاح للفريق، المعسكر يمثل محطة محورية لتعزيز الانسجام ورفع الجاهزية البدنية، إلى جانب الحصص التدريبية الفنية التي ستسهم في رسم هوية الفريق للموسم الرياضي الجديد».

وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخراً حول بعض الأسماء المرتبطة بالانتقال بعيداً عن الفريق، أوضح المحمود قائلاً: «نؤكد أن أليخاندرو كاكو، ماتيو سنابريا، لابا كودجو، وإيريك مستمرون مع الفريق في الموسم الجديد، وهم خارج حسابات سوق الانتقالات تماماً، كون قائمة الفريق قد تم اعتمادها وإغلاقها بالتنسيق مع الجهاز الفني بناء على متطلبات المرحلة المقبلة، كما أن كثرة العروض التي تلقاها نادي العين مؤخراً لعدد كبير من اللاعبين تعكس جودة وإمكانات عناصر الفريق، وهذا يؤكد أن مشاركة العين في بطولة كأس العالم للأندية فتحت آفاقاً جديدة تُجسد تطور مستوى الكرة في المنطقة، بينما يُعد احتراف محمد عوض الله في الدوري البولندي الممتاز خير دليل على ذلك».

وأضاف: «كودجو لابا وكاكو يُعدّان من أبرز المحترفين في الدوري خلال المواسم الماضية، إلى جانب سفيان رحيمي، حيث توج لابا هدّافاً للدوري بـ 20 هدفاً رغم غيابه عن عدة مباريات بسبب الإصابة، أما كاكو فقد ساهم بمعدل أكثر من 20 هدفاً في كل موسم من المواسم الثلاثة الأخيرة، وهو رقم يعكس قيمة وجودة اللاعب».

وعن تجديد عقد الدولي الكوري الجنوبي بارك لموسم إضافي، قال المحمود: «بارك من أكثر اللاعبين انضباطاً داخل الملعب، وكان له دور كبير في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا في الموسم قبل الماضي، وقرار التجديد جاء بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد الأداء الذي قدمه في آخر 7 مباريات من الدوري، والاستقرار على الرباعي الأجنبي يعكس ثقتنا وثقة المدرب في جودة اللاعبين».

وحول مستقبل بعض اللاعبين، تابع المحمود: «تلقينا عدة عروض للمهاجمين عيسى خلفان وجوسنا، وكذلك اللاعب المغربي المهدي مبارك، ومن المرجّح أن تتم إعارتهم خلال الموسم الجديد، وسيُعلن عن وجهاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، أما عن صفقات الفريق في سوق الانتقالات، فحن بصدد التعاقد مع ظهير أيسر لقيده ضمن فئة المقيمين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون هذه الصفقة هي آخر صفقاتنا للموسم القادم بعد 6 صفقات أتمها الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية».

وتطرق المحمود إلى مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، قائلاً: «رغم عدم الرضا عن النتائج أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي، إلا أن فارق الإمكانيات بين الدوريات والأندية كان واضحاً، ومع ذلك خرجنا بعدة مكاسب فنية سيُبنى عليها مستقبلاً، وفي مواجهة الوداد المغربي، حين تساوت المستويات، ظهر الفريق بهويته وجودته الفنية».

وختم قائلاً: «ندرك تماماً أن نتائج الموسم الماضي لم تكن على مستوى الطموحات، ولكن الفريق أظهر تحسناً كبيراً في آخر 7 جولات، حيث سجل 12 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً فقط من كرة ثابتة، وهذا يعكس حجم العمل الفني الكبير بعد التوقف، ونحن نثق تماماً بالجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش لتجهيز الفريق بأفضل صورة بدنية وفنية قبل انطلاقة الموسم في 16 أغسطس المقبل».