بعثة «الرياضات الإلكترونية» إلى الرياض للمشاركة في الدوري الخليجي

الشارقة (الاتحاد)

تغادر بعثة الإمارات إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في منافسات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، والذي يُقام بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تمثيل الدولة من خلال نادي النصر في منافسات لعبة كرة القدم الإلكترونية EA Sports FC25، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في منافسات لعبة Street Fighter، وذلك في إطار حرص اتحاد الرياضات الإلكترونية على دعم الأندية الوطنية وتعزيز حضورها في المحافل الإقليمية.

يترأس البعثة، سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، ومعه محمد البنا – إداري البعثة، أحمد سعيد السويدي ومهند المسماري لاعبا نادي النصر في لعبة FC25، وراشد العوضي وعبدالله المهيري لاعبا نادي العين في لعبة Street Fighter.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد ورئيس البعثة، أن مشاركة الأندية الإماراتية في الدوري الخليجي تعكس حرص الاتحاد على دعم اللاعبين وتمكينهم من تمثيل الدولة بالشكل المشرف، متمنياً التوفيق للبعثة في تقديم أداء يليق بمكانة الرياضات الإلكترونية في الإمارات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في الدولة، وتمكين المواهب الوطنية من التنافس في كبرى البطولات على مستوى المنطقة.