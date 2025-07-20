الشارقة يخوض «الودية الأوكرانية» في معسكر النمسا



علي معالي (أبوظبي)



ينضم كايو لوكاس، لوان بيريرا، ميلوني، وماجد حسن، لاعبو الشارقة إلى معسكر منتخبنا الأول لكرة القدم بالنمسا 25 يوليو الجاري، ويستمرون مع «الأبيض» الذي يستعد لتصفيات كأس العالم حتى 5 أغسطس المقبل، وبالتالي تكون مشاركة «الرباعي الدولي» في مباراة يوم الاثنين أمام كرباتي الأوكراني هي الأخيرة مع الفريق الذي يدشن تجارب معسكر الإعداد للموسم الجديد، بقيادة الصربي ميلوش المدير الفني لـ «الملك»، ولم يلعب الفريق الودية الماضية التي ألغيت لظروف الطقس والحرص على سلامة اللاعبين.

واحتل كرباتي المركز السادس بالدوري الأوكراني في الموسم الماضي، ودعا النادي الذي تأسس عام 1963 جماهيره لحضور المباراة، وقال: «نلتقي الشارقة بطل دوري أبطال آسيا 2، وندعوكم لمتابعة اللقاء عبر قنوات النادي أو في الملعب».

وهناك اهتمام من جانب كرباتي بالمباراة، وبالتالي تكون المكاسب كبيرة للشارقة بقيادة ميلوش الذي يسعى لاستعادة هيبة «الملك» من خلال المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما أكده للاعبين في أول اجتماع معهم بالشارقة، مع بداية الإعداد للموسم الجديد، وخاطبهم قائلاً: «أريد استعادة درع الدوري».

وتعد الودية فرصة جيدة لتجربة «الرباعي الدولي» كايو وماجد ولوان وميلوني، قبل الانتقال إلى معسكر «الأبيض»، وبالتالي يمنحهم المدرب متسعاً من الوقت للمشاركة، خاصة أنهم لن يشاركوا في مباراة الشباب السعودي في ختام المعسكر، والمقرر لها 3 أغسطس، ومن المنتظر أن ينتقل «الرباعي» إلى معسكر منتخبنا بعد مباراة الغرافة القطري 25 يوليو.