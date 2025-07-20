ألونسو «أمل» فينيسيوس في ريال مدريد!

معتز الشامي (أبوظبي)



لا شك أن أحد أهم أسباب تراجع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، هو الأداء المخيب للآمال الذي يقدمه فينيسيوس جونيور، وكان عدم الفوز بجائزة الكرة الذهبية بمثابة انتكاسة صعبة للغاية بالنسبة للاعب القادم من ريو دي جانيرو، والذي شهد تراجعاً كبيراً في أدائه التهديفي منذ ذلك الحين، مقارنةً بالمواسم السابقة.

ويشكل رحيل كارلو أنشيلوتي ضربة أخرى لنجم ريال مدريد رقم 7، حيث كان الإيطالي أحد أهم داعمي البرازيلي في مسيرته، وكان لاعباً أساسياً في تشكيلته، ومع ذلك، فإن وصول تشابي ألونسو أمر إيجابي، لأنه ربما يوفر الحافز المثالي لمساعدة فينيسيوس على استعادة أفضل مستوياته.

ولا شك أن فينيسيوس أثبت نفسه واحداً من أفضل اللاعبين في العالم في عام 2024، وكان الجناح البرازيلي اللاعب الأكثر أهمية في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في ويمبلي، لينضم مباشرة إلى نخبة كرة القدم العالمية، ومع ذلك، قد يكون السقوط من القمة أسرع بكثير من الصعود.

وفي الوقت الذي بدا فيه «فيني» وكأنه وجد مكانه، تراجع هذا الموسم بشكل كبير في مسيرته، وبرز اللاعب بقوة في النادي تحت قيادة أنشيلوتي في موسم 2021-2022، وشارك في ذلك الموسم في 52 مباراة، بمعدل 0.75 مساهمة تهديفية في المباراة الواحدة، علاوة على ذلك، سمح هدفه في مرمى ليفربول لريال مدريد بالفوز بكأس أوروبا للمرة الرابعة عشرة، وهي اللمسة النهائية المثالية لموسمه المتميز.

وفي الموسم التالي، ورغم فوزه بكأس ملك إسبانيا فقط، زاد لاعب فلامنجو الشاب من حصيلة أهدافه وتمريراته الحاسمة، مسجلاً 42 مساهمة تهديفية في 55 مباراة، وكان موسم 2023-2024 الأفضل في مسيرته حتى الآن.

ولم تكن بدايته سهلة، إذ غاب فينيسيوس عن المنافسات لأكثر من شهرين بسبب الإصابات، نتيجة لذلك، لم يتمكن البرازيلي من لعب سوى 39 مباراة في ذلك الموسم، وكان ذلك كافياً لتسجيل 24 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة، مسجلاً ما يقارب مساهمة واحدة في المباراة، وهو أعلى معدل في مسيرته (0.9)، أما في باقي مواسمه منذ انتقال للريال، وفي موسم 2021-2022، فسجل 22 هدفاً وصنع 17، بمعدل (0.75 مساهمة في المباراة الواحدة)، وفي موسم 2022-2023 سجل 23 هدفاً وصنع 19 هدفاً، بمعدل (0.77 مساهمة في المباراة الواحدة). أما في موسم 2023-2024، فسجل 24 هدفاً وصنع 11 هدفاً، بواقع (0.9 مساهمة في المباراة الواحدة)، بينما في موسم 2024-2025، سجل 22 هدفاً وصنع 19 هدفاً، بمعدل (0.7 مساهمة في المباراة الواحدة).

وكان الثامن والعشرون من أكتوبر 2024 تاريخاً مميزاً لفينيسيوس، فقد شهد ذلك اليوم حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في مسرح شاتليه بباريس، وهي جائزة كان البرازيلي يعقد آمالاً كبيرة عليها بعد موسم رائع.

ومع ذلك، ذهبت الجائزة إلى رودري لاعب مانشستر سيتي، وهو أمرٌ لم يُعجب النادي، مع ذلك، عبر «فيني» عن عزمه مواصلة النضال من أجل الجائزة، وكتب لاعب منتخب البرازيل على حسابه بمنصة «إكس» بعد ساعات من الحفل: «سأفعل ذلك 10 مرات إذا لزم الأمر»، والحقيقة أن ما حدث كان عكس ذلك، إذ أثرت هذه الضربة النفسية بشكل مباشر على أدائه، إذ انخفضت أرقامه بشكل كبير منذ ذلك التاريخ، وحتى ذلك اليوم، سجل فينيسيوس 13 مشاركة تهديفية في 17 مباراة (0.77 مساهمة لكل مباراة)، وهي أرقام تتوافق مع أدائه في المواسم السابقة.

وكان أيضاً في قمة مستواه، حيث قدم واحدة من أفضل مبارياته في مسيرته ضد دورتموند، حيث سجل 3 أهداف، لكن منذ ذلك اليوم، ساءت الأمور، وفي الأشهر الثمانية التالية، بما فيها كأس العالم للأندية، لم يُسجل «فيني» سوى 27 مساهمة تهديفية في 41 مباراة، أي أنه في 8 أشهر، لم يُسجل سوى 14 مساهمة تهديفية أكثر من الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم، أداء ضعيف لا يُقارن بمواسمه الأخيرة.

ولكن.. هل الحل في تشافي ليستعيد فينيسيوس مستواه؟ فقد لا يُسهم رحيل أنشيلوتي في استعادة فينيسيوس المعروف، حيث نجح المدرب الإيطالي في إخراج أفضل ما لدى اللاعب البرازيلي، لكنه لم ينجح في تحسين وضعه الحساس في الأشهر الأخيرة.

ولذلك، فإن هذا القرار الذي اتخذه النادي قد يساعد «فيني» نفسه، الذي حقق بالفعل تأثيراً حقيقياً مع وصول المدرب الجديد، وأظهر تشابي ألونسو أنه يعتمد عليه لاعباً مهماً للغاية في خطته، حيث بدأ في جميع المباريات الست التي تمكن من لعبها حتى الآن.

ويعتمد كل شيء الآن على اللاعب، الذي يجب أن يستعيد شغفه الذي قاده إلى انطلاقته في موسم 2021-2022، فهل يتمكن فينيسيوس من تحسين أرقامه هذا الموسم والعودة إلى أفضل مستوياته؟